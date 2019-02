ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE – Il sacchetto è di facile utilizzo, non rilascia cattivi odori, è al 100% biodegradabile e si caratterizza per la massima resistenza data dalla sua speciale e innovativa barriera protettiva che repelle liquidi e grassi

ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE – Una novità nel mondo della raccolta differenziata. Si tratta dei nuovi sacchetti per l’umido ad altissima resistenza realizzati, per Picenambiente, da Spinsanti Officine Grafiche, realtà produttiva locale con sede in via Bore Tesino, 51 a Grottammare (Ap).

I sacchetti, di colore bianco, sono realizzati in CartAmica, una carta antigrasso ad alta resistenza, premiata all’evento “Seven Green Awards” del 2016, che consente al prodotto di avere una maggiore resistenza ai liquidi e ai grassi, evitando le spiacevoli rotture tipiche dei sacchi per l’umido.

Il sacchetto, che rappresenta il 30% della dotazione di Picenambiente, è di facile utilizzo, non rilascia cattivi odori, è al 100% biodegradabile e, come detto, si caratterizza per la massima resistenza (non si rompe anche se pieno) data dalla sua speciale e innovativa barriera protettiva che repelle liquidi e grassi.

