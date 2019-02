In corso incontro a Porto d’Ascoli. Il dirigente Polidori: “L’intervento riguarda via Scarlatti e via del Cacciatore, il Comune riceverà aree da rendere pubbliche e contributi straordinari sul 70% del plusvalore dell’operazione. Iter di un anno e mezzo almeno”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In corso dalle 21.30 l’incontro tra il sindaco Piunti e alcuni suoi esponenti di giunta e i quartieri di Porto d’Ascoli nella sede del Quartiere Mare. In sala ad ogni modo ci sono anche esponenti politici di opposizione e alcuni cittadini. Con Piunti anche il suo vice Andrea Assenti e l’assessore all’Ambiente Andrea Traini e i due funzionari pubblici Gionni Tiburtini e il dirigente del settore Urbanistica Germano Polidori.

Dopo le presentazioni del presidente del quartiere ospitante, Leo Sestri, ha preso la parola Germano Polidori illustrando gli aspetti salienti del progetto Areamare.

“Nei due lotti, via Scarlatti e via del Cacciatore ci sono due comparti che da Piano Regolatore erano destinati rispettivamente a strutture ricettive o ricreative (via Mare-Via scarlatti) e di edilizia scolastica (via del Cacciatore) che ora diventa residenziale. Per arrivare all’approvazione di questo progetto è necessario un iter che durerà al minimo un anno e mezzo. Il comune riceverà i contributi straordinari del 70% sul plusvalore generato dall’operazione”.

Aggiunge Tiburtini: “Il comune riceverà come contributo straordinario sia soldi che parte delle aree che diventeranno pubbliche equivalenti a 84 mila metri quadrati. In questo senso l’ufficio ha chiesto di costruire gli edifici verso est in via del Cacciatore e prevalentemente a sud in via Mare in modo da lasciare grosse aree pubbliche a ovest in via Cacciatore e nord in via Mare-Scarlatti”.

Dopo una quarantina di minuti c’è il primo intervento dal pubblico: “Dopo un’ora di incontro voglio sapere quante case ci saranno? Vogliamo sapere quante case ci saranno su via Mare”

