SAN BENEDETTO DEL TRONTO – News dall’infermeria in casa Samb. Ecco quanto comunica la società rossoblu.

“Calderini, Miceli e Celjak tenuti a riposo precauzionale. Rocchi alle prese con il virus influenzale. Ripresa degli allenamenti in vista della sfida di sabato prossimo quando al Riviera arriverà la Ternana.

Fermo ancora ai box De Paoli a causa di una lesione al retto femorale: l’attaccante si sta sottoponendo a tutte le terapie del caso e sta lavorando in palestra. Lavoro differenziato, invece, per Cecchini.

Riposo precauzionale e terapie per Elio Calderini alle prese con un risentimento al polpaccio sinistro. Riposo anche per Miceli (contusione al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco di sabato scorso) e per Vedran Celjak (risentimento muscolare).

Fermo anche Rocchi alle prese con un virus influenzale, mentre Brunetti, che ha rimediato nei giorni scorsi una lesione al bicipite femorale, sta lavorando in palestra”.

