Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro l’11 maggio per chi sceglierà di esibirsi dal vivo, o entro il 1° giugno per chi sceglierà di inviare un provino in video.

GROTTAMMARE – Un palco da migliaia di spettatori per il cabarettista più bravo della 35° edizione del Festival nazionale dell’umorismo Cabaret amoremio!: la promessa è contenuta nel nuovo regolamento dello storico concorso per nuovi comici e segna l’esordio di Maurizio Battista alla direzione artistica del Festival della comicità più longevo d’Italia. Il comico di Roma in passato aveva partecipato alla kermesse e nel 2017 aveva ricevuto anche l’Arancia d’Oro.

Maurizio Battista, Arancia d’Oro a Grottammare per “Cabaret, amoremio!”. 4 agosto 2017

Il vincitore, infatti, incasserà, oltre all’assegno di mille euro messo in palio dalla Città di Grottammare, anche la possibilità di esibirsi in 5 spettacoli del popolare attore e cabarettista romano, per un inedito e straordinario lancio di carriera.

Parte essenziale del Festival “Cabaret, amoremio!”, il concorso per nuovi comici è aperto a tutti i cittadini maggiorenni che abbiano residenza o domicilio in Italia e si articola in due momenti: la fase delle selezioni dal vivo o da video; la fase delle finali, prevista nei due giorni estivi dedicati alla manifestazione che, per questa edizione, sono fissati al mese di luglio, 19 e 20, in piazza Kursaal.

Il concorso è promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Amat, nell’ambito della produzione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”, e si avvale dell’associazione Lido degli Aranci per gli aspetti organizzativi.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro l’11 maggio per chi sceglierà di esibirsi dal vivo, o entro il 1° giugno per chi sceglierà di inviare un provino in video. L’opzione dal vivo prevede l’esibizione nel Teatro delle Energie di Grottammare il giorno sabato 18 maggio.

L’invio delle adesioni può avvenire via email, all’indirizzo grottammareselezioni2019@yahoo.com, o via posta, a mezzo raccomandata A/R, all’indirizzo Comune di Grottammare – Servizio Cultura e Turismo, via Marconi 50, 63066 Grottammare AP.

“E’ ripartita la grande macchina di ‘Cabaret amoremio!’ – annuncia il sindaco Enrico Piergallini – con una sfida fondamentale da vincere: riportare al centro il linguaggio del cabaret e dell’umorismo, anche in un momento storico per lo spettacolo italiano, nel quale questo linguaggio sta perdendo terreno, anche a causa dell’eccessiva sovraesposizione televisiva degli anni passati. Di nuovo sul palco i giovani e la risata”.

Il bando integrale e il modulo di domanda sono presenti sul web, alle pagine www.cabaretamoremio.it e www.comune.grottammare.ap.it, e su Facebook, alle pagine Cabaret Amore Mio e Città di Grottammare. Info: ufficio Cultura 0735.739238-224-242.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte)