Chiusa da stamane per lavori al manto stradale, qualche piccolo disagio per gli automobilisti diretti verso il centro commerciale

GROTTAMMARE – Qualche disagio per gli automobilisti di Grottammare in queste ore. E’ stata infatti chiusa, a causa di lavori sul manto stradale, via Salvo D’Acquisto in Zona Ischia. Si tratta della prosecuzione di via Manzoni, la strada che porta verso il Centro commerciale “L’Orologio”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)