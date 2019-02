CUPRA MARITTIMA – Si è svolto domenica 17 febbraio, alla Fattoria di Lory di Cupra Marittima, il secondo dei sei laboratori sensoriali ispirati al libro “Il mondo di dove”, denominati “La diversità dei sensi” e gestiti dall’associazione di promozione sociale “Emozioni in corso” in collaborazione con l’autrice Michela Bocci e La Fattoria di Lory, che ospiterà gli eventi. Gli incontri (che si svolgeranno tutti dalle ore 15.30 alle ore 18.30) sono pensati per coppie di adulti e bambini, il contributo per ogni laboratorio è di 15 euro a coppia e prevede, oltre al laboratorio, anche una visita guidata in fattoria con merenda genuina offerta dalla Fattoria di Lory.

La prima tappa ha visto protagonista il senso dell’udito, mentre domenica 17 febbraio è stata la volta del senso del tatto. Nel corso dei laboratori sono proposte tre esperienze e il corpo in tre modi differenti sarà strumento di conoscenza. Ogni laboratorio di carattere esperienziale partirà da un personaggio del libro per condurre i partecipanti alla scoperta di uno dei cinque sensi di volta in volta reso protagonista, con un sesto incontro nel quale verrà dato modo di scoprire il proprio sesto senso, ovvero la capacità di vedere ciò che non è immediatamente visibile, come le potenzialità. Si tratta di un percorso fortemente adatto e suggerito anche a chi convive con una qualche forma di diversità o disabilità, perché il mondo dei sensi ha sempre e in ogni caso da dire qualcosa. Il calendario dei prossimi laboratori, tutti in programma alla Fattoria di Lory di Cupra Marittima in via San Giacomo della Marca 33, prevede domenica 24 febbraio “Guardiamo col cuore”, domenica 10 marzo “Gustiamoci la vita”, domenica 24 marzo “Profumiamo il mondo” e Domenica 31 marzo “Scopriamo il nostro dove”. Per partecipare occorre prenotarsi ai numeri: 338-7948833 oppure 339-5262983.

