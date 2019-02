SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Cna Picena, in collaborazione con Sanidoc e Villa Anna in prima linea, con il suo settore sociale, anche per la salute e la prevenzione delle patologie, sia in campo lavorativo che negli anziani.

Grande interesse e partecipazione per il seminario dedicato all’oftalmologia tenutosi nel fine settimana a San Benedetto per la cura e la prevenzione delle patologie dell’occhio e della vista.

Dopo l’introduzione a cura del responsabile di Sanidoc, Francesca Marchetti, e del presidente di Villa Anna, Simone Ferraioli, medici e specialisti hanno informato i presenti e risposto alle domande sul tema. Relatori i dottori Viardo Goffi, Massimo Giuliani, Augusto Agostini, Lucio Marcaccio, Daniele Cirone.

