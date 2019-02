L’esponente ed ex consigliere del Partito Democratico stila un lungo e un po’ sarcastico elenco di promesse ed errori: dalla ruota panoramica all’autoscontro, dal Natale a Porto d’Ascoli al turismo religioso: “In molti non vi voteranno mai più”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Usa la strada dell’ironia e del sarcasmo il segretario del circolo Pd Primo Gregori, Claudio Benigni, per stigmatizzare le recenti decisioni del sindaco Piunti: “Ha più volte dichiarato prima facciamo poi annunciamo” ma Benigni si propone di smentirlo.

“Chi ha annunciato la posa della ruota panoramica… e invece il Nulla? Chi ha annunciato la riapertura entro pochi mesi della vasca olimpionica presso la piscina comunale e invece il Nulla? Chi ha annunciato la riqualificazione dello stadio Ballarin? Chi ha annunciato con tanta enfasi l’installazione fronte mare di un autoscontro e invece dei permessi il Nulla? Chi ha annunciato lo straordinario Natale in quel di Porto d’Ascoli, ancora una volta senza autorizzazioni e invece poi dichiara di non saperne Nulla? Chi ha annunciato durante il consiglio comunale del 30 settembre 2017: Un Comune in prima linea sul sociale, destiniamo più fondi e offriamo più servizi e invece abolisce l’importante Servizio Risposte Alcologiche? Chi ha annunciato come unico punto nella Programmazione del Turismo di San Benedetto, alla stregua di Lourdes, enormi flussi di Turisti Religiosi? Chi ha annunciato nel suo programma di mandato lodevoli progetti e invece ancora il Nulla?” scrive Benigni.

“Tutto ciò detto, continui pure a negare difronte all’evidenza dei fatti ma purtroppo per lei sindaco, i cittadini non hanno l’anello al naso e hanno giá ben compreso il valore di questa amministrazione che ad oggi, rasenta lo zero, anzi il nulla. In tanti si sono pentiti di avervi votato, e salvo un repentino cambiamento di rotta nei prossimi mesi che mi pare improbabile, non vi voteranno mai più” termina Benigni.

