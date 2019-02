GROTTAMMARE – Si lamenta Alceste Aubert a causa dell’abbattimento di alcuni pini in via Bologna, nel Quartiere Bellosguardo Sgariglia: “Chiedo come cittadino di conoscere il progetto in cantiere in quanto il comitato di quartiere, assente nel risolvere problematiche del quartiere, non ci ha informato su questa cosa. Propongo di mantenere gli alberi e fare una soluzione tipo piazza San Filippo Neri che allego per ovviare alle radici superficiali e mettere panchine al posto delle auto e istituire il senso unico.

Ci sono altre priorità: dalla pulizia dei cassonetti, alla manutenzione dei tombini e al rifacimento del manto stradale in alcune vie”:

