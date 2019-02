Samb Basket-Bramante Pesaro, 73-69. Aniello: “Bravi ragazzi”. Roncarolo: “Tutto per i tifosi”

SAMB BASKET: Fluellen, Roncarolo, Ortenzi, Capleton, Quercia, Carancini, Bugionovo, Cesana. Pebole, Di Eusanio, Correia. Allenatore Daniele Aniello.

PESARO: Giampaoli, Gamberini, Gnaccarini, Galdelli, Gennari, Bertoni, Curcio. Giunta, Del Prete, Terenzi

Segui le statistiche in diretta

PRIMO QUARTO

Una Samb che parte un po’ rallentata e dopo il primo canestro di Pesaro, dopo due minuti, siamo soltanto sullo 0-2. Si va poi sul vantaggio di +4 per il Bramante, fino al pari 6-6 a metà quarto e il vantaggio grazie a due canestri di Pebole, prima da due e poi con la prima tripla di giornata: 11-8.

Partita sempre aperta, dopo il break 11-13 con time out chiesto da coach Aniello, ecco la prima “bomba” di Ortenzi: 14-13. Ma risponde subito Gamberini. Gran bella partita fino ad ora, con le due squadre che sembrano dare il meglio di loro e si sfidano a viso aperto.

Intanto Aniello fa entrare il nuovo entrato Fluellen, americano, che si fa notare subito con un canestro da tre punti. Così allo scadere del tempo siamo 22-20, poi ci pensa l’altro arrivo di gennaio Catakovic, con una bella torsione sotto canestro a regalare il massimo vantaggio per San Benedetto: 24-20 a 6 secondi dal termine. Spazio anche a Roncarolo e Correa nel finale. Primo quarto tra gli applausi del buon pubblico presente che buon numero anche di

SECONDO QUARTO

La partita sembra bloccata per un minuto e mezzo con Aniello che passa dal doppio play Bugionovo-D’Eusanio ad una formazione più tipica con Ortenzi dentro, e il bomber si fa subito notare con una tripla da applausi. Così i rossoblu vanno a +7, 27-20, massimo vantaggio. E’ comunque una Samb che rispetto a quella del girone di andata sta contando su uomini che alzano il livello tecnico e soprattutto allungano la panchina: Fluellen, Di Eusanio, Catakovic oltre alla crescita di un giovane come Correia.

E ancora Ortenzi realizza uno stupendo colpo da tre punti, da una distanza considerevole e di prima intenzione dopo un vigoroso recupero di Roncarolo: 30-20, che bella Samb, applausi del pubblico e ancora di più 40 secondi dopo, ancora Ortenzi che realizza un’altra prima. Time out chiesto da Pesaro dopo un altro bel canestro di Catakovic che controlla e si gira sotto il tabellone. Applausi del pubblico, 35-20.

Ma si riprende e la musica non cambia, subito canestro di Catakovic, che poi commette fallo e lascia spazio a Carancini: siamo 37-20, con Bramante fermo al palo in questo secondo quarto, interrotto da un tiro libero degli ospiti. Risponde con un canestro “giocato” anche Giunta, mentre l’unico difetto della Samb è il numero eccessivo di falli, ben 5, con Bramante che ottiene il bonus con Gamberini che ne realizza uno su due. Risp0onde Pebole, 39-24 quando mancano 3 minuti, risponde ancora Giunta, il migliore dei suoi. C’è gloria anche per Cesana, con un inserimento e poi un appoggio in sospensione: 41-26.

Ma sono ancora applausi: Cesana fa passare un filtrante centrale per Pebole che raccoglie e deposita letteralmente nel canestro, 43-26 a 2 minuti dalla fine, di nuovo +17, vantaggio massimo. E ancora Cesana, anche lui in gran forma, scambia con Ortenzi e poi porta la Samb al vantaggio massimo, +19.

Ci pensa Del Prete per gli ospiti a ricordare ai rossoblu che il basket è imprevedibile: tiro da tre, 45-29, e poi Gnaccarini di nuovo da tre in qualche modo riapre la partita, 45-32, +13

SECONDO TEMPO

TERZO QUARTO

Samb torna in campo con Bugionovo, Ortenzi, Cesana, Fluellen, Pebole. Funzionano alla perfezione gli inserimenti centrali dei rossoblu, stavolta è Pebole che restituisce il favore a Cesana con un assist perfetto, Cesana blocca e poi si gira, canestro, si torna 47-32.

Una Samb che sembra un po’ meno spumeggiante in questo avvio di quarto: Ortenzi non ingrana con le sue bombe, Catakovic per ora è in panca, allora ci pensa Bugionovo a rimettere le distanze con Pesaro, con una percussione centrale e poi fallo subito e libero trasformato. A sei minuti dalla fine siamo 52-39, ma Giampaoli indovina la tripla e Pesaro si riaffaccia sotto i -10, meno nove per la precisione. Risponde da campione Bugionovo: sul filo dei secondi indovina il tiro da tre, ma risponde subito Pesaro: +10 Samb a 5 minuti dalla fine.

Samb che comunque quest’oggi sembra in grado di disegnare geometrie molto belle, stavolta è Pebole a centrare il canestro ma Giampaoli da parte sua è in gran forma, altra bomba da 3, partita di fatto riaperta, 57-48. Rientra Roncarolom per Cesana. Giampaoli scatenato, ancora da tre, Pesaro a 6 punti, qualcosa va fatto perché la Samb è rientrata nel parquet di gioco distante da quella spumeggiante vista prima dell’intervallo.

Giampaoli però non si contiene: contropiede Pesaro, palla a Giampaoli che riceve sulla sinistra, prende la mira e infila il quarto tiro da tre consecutivo: 57-54 a 2:30 dalla fine, time out stavolta chiesto da Aniello.

Rossoblu letteralmente bloccati, mentre Giampaoli non trova ostacoli, stavolta da due: 57-56. Per fortuna Catakovic, che raccoglie da Roncarolo, rompe il sortilegio e poi anche Giampaoli torna sulla terra, il suo tiro da tre colpisce il ferro. Mancano 17 secondi alla fine del quarto, possesso Samb. Termina 59-56, tre punti di vantaggio dopo un massimo di 17.

Altissima la percentuale di Pesaro da 3, 61% di realizzazione, 8 canestri su 13 tentativi, la Samb invece 7 su 21.

QUARTO QUARTO

Si inizia con la partita che riparte dal canestro di Curcio, da tre anch’esso: 59-59 dopo 30 secondi. Risponde con una magia Pebole, due punti con tiro libero aggiuntivo. Bugionovo si mette sulle spalle la Samb in questo difficile momento, due tiri liberi anche per lui e intanto Pesaro chiede time out. Due su due per il capitano, la Samb riprende un po’ di luce dopo la rimonta pesarese, è4, 63-59 a 8:30. Bertoni accorcia.

Ci pensa Pebole, da tre, 66-61. Importante il contributo dei ragazzi di maggiore esperienza in questa fase, purtroppo in difesa le cose non vanno benissimo, Bertoni stavolta appoggia, 66-63.

Aniello rimette dentro Ortenzi al posto di Di Eusanio, un quintetto alto con Bugio play e Ortenzi guardia. Gnaccarini non sbaglia i due liberi, 66-65, finale che si preannuncia davvero emozionante. Samb in vantaggio sui falli: 1 commesso dai rossoblu, 3 da Pesaro.

E infatti sono momenti davvero caldi: prima Catakovic regala un contropiede agli ospiti con Gnaccarini che sbaglia tutto solo sotto canestro, poi i rossoblu recuperano con Catakovic che alla fine realizza uno dei suoi canestri di prepotenza e furbizia e conquista un fallo, realizzando il libero: 69-65.

Se ne accorge il pubblico che inizia a sostenere a gran voce i rossoblu: Bugionovo, sospinto dall’entusiasmo del PalaSpeca, tira da tre sul filo dei secondi, poi la Samb recupera il rimbalzo e Bugio serve Ortenzi, il bombardiere rossoblu stavolta è implacabile: 72-65 a 3:30 dala fine. Palla però regalata a Curcio che realizza in contropiede: 72-67 a 3:09 dalla fine.

Fallo su Cesana, primo tiro libero sbagliato, non il secondo: 73-67 a 2:20 dalla fine, palla a Pesaro. Ora due liberi a Pesaro per quinto fallo di Catakovic, al suo posto Carancini. Errori da una parte e dall’altra quando siamo ad un minuto e mezzo dalla fine, ma adesso ci sono due liberi per Pesaro sul 73-69.

Minuto di sospensione chiesto da Aniello, siamo sempre 73-69 ad un minuto dal termine, ma è importante la palla in attacco per la Samb. Cinquantotto secondi complicatissimi. Forza Samb dai.

E infatti l’ultimo minuto è davvero al cardipalma, la Samb perde la palla buona all’inizio ma poi la difesa regge e Bugionovo fa scorrere tutti i secondi che servono. Si finisce tra gli applausi, Samb vince 73-69.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 152 volte)