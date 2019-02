Faceva la spola tra Villa Rosa e Napoli il nigeriano di 33 anni fermato dai carabinieri di Alba Adriatica. In casa anche telefoni cellulari, coltelli e 3mila euro in contanti

MARTINSICURO – Droga dalla Campania per rifornire la costa teramana e la Riviera delle Palme: in manette corriere nigeriano.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica che venerdì sera sono entrati in azione bloccando e arrestando in flagranza di reato Joseph Ukpon, 33enne, nigeriano, senza fissa dimora in Italia e con precedenti specifici.

I militari stavano tenendo d’occhio il 26enne da qualche tempo, seguendo in particolare i suoi frequenti spostamenti, da Villa Rosa di Martinsicuro verso Napoli e zone limitrofe. E’ scattato così il blitz nel suo appartamento dove sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di una bombola a gas, 23 ovuli di eroina con un elevato tasso di purezza. Lo stupefacente, destinato con ogni probabilità al mercato della costa, una volta spacciato avrebbe fruttato più di 12mila euro. Nell’abitazione del nigeriano i militari hanno trovato anche 3mila euro in contanti, ritenuti provento di precedenti attività illecite, un coltello a serramanico di 18 centimetri, un permesso di soggiorno falsificato acquistato a Napoli (come ammesso dallo stesso 33enne) e 4 telefoni cellulari. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Ulteriori indagini sono in corso per tentare di risalire anche ai suoi fornitori.

Con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di coltello del genere proibito e falsificazione di documenti, Ukpon è stato arrestato e trattenuto nella notte tra venerdì e sabato nella camera di sicurezza della caserma di Alba Adriatica, in attesa del direttissimo. Il 33enne era già finito in carcere qualche tempo fa poichè trovato in possesso di ben 380 ovuli di cocaina.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)