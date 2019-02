Gli appuntamenti sono giovedì 28 febbraio, tema “Il selvaggio West”; domenica 3 marzo con la sfilata dei gruppi in maschera e martedì 5 marzo, tema “Nel regno incantato”.

GROTTAMMARE – Il Carnevale dei bambini è alle porte e Grottammare è pronta a festeggiare la festa più amata dai piccini. L’amministrazione comunale, insieme al comitato genitori dell’IC Leopardi, presenta la 35° edizione del carnevale, che si svolgerà in tre giornate.

L’apertura delle festività avrà luogo giovedì 28 febbraio (giovedì grasso) a Piazza Carducci e il tema sarà “Il Selvaggio West”. La festa, che inizierà alle 15.30, si estende per le vie del centro e a Piazza Fazzini. Domenica 3 marzo, sempre dalle 15.30, si svolgerà la sfilata dei gruppi in maschera, presentata da Luca Sestili. Circa 9 gruppi da 20/30 persone animeranno le vie del centro. Il tema di quest’anno è l’armonia. “Grazie al comitato dei genitori, per il sesto anno consecutivo riusciamo ad organizzare la sfilata domenicale e a creare un evento accessibile a tutti, sicuro ed esteso su tutta la città”, spiega il sindaco Enrico Piergallini.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a martedì 5 marzo (martedì grasso), giornata conclusiva del carnevale, il cui tema è “Nel regno incantato”. Queste giornate di festa saranno allietate da musica, spettacoli di giocoleria, burattini, giochi gonfiabili, truccabimbi, palloncini, zucchero filato, popcorn e sfrappe del panificio Ciarrocchi.

“È un’occasione per avvicinarci gli uni agli altri e vivere giornate all’insegna del divertimento. La partecipazione a questa festa permette di creare rapporti trasversali che superano l’appartenenza dei bambini a una classe” commenta la consigliera delegata alle politiche scolastiche Cristina Baldoni.

Dello stesso parere la presidente del comitato genitori, Rosamaria Finamore: “Si crea un collante fra le classi e i genitori di bambini che non sono nella stessa classe. Noi crediamo molto nel carnevale, ce la stiamo mettendo tutta per fare in modo che questa manifestazione riesca al meglio”.

Prosegue Martina Sciarroni, consigliera delegata alle politiche giovanili: “Grazie a questa manifestazione, si costruisce nei bambini un ricordo che porteranno nel cuore. È un modo per sentirsi parte in una città, di un qualcosa da costruire”.

I ringraziamenti del sindaco Piergallini vanno anche al sostenitore Radio Azzurra. Anche quest’anno, ricorda il primo cittadino che ci sarà una specifica ordinanza contro le bombolette spray.

