SANT’OMERO – Tragedia accaduta nel Teramano, nel tardo pomeriggio del 15 febbraio.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto, poco prima delle 18:39, è intervenuta a Garrufo di Sant’Omero, sulla SS259, nei pressi di Villa Corallo, a seguito di un frontale tra due auto.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Fiat 500 vecchio modello, condotta da un uomo di 55 anni, deceduto a causa dei gravi traumi riportati e una Fiat Tipo nuovo modello con alla guida un uomo di circa settant’anni rimasto ferito in maniera leggera. A causa della violenza dell’impatto, il corpo dell’uomo è rimasto bloccato nelle lamiere contorte della 500. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a liberarlo e per farlo hanno utilizzato divaricatore e cesoia idraulici. Al momento non si conoscono le generalità.

Il conducente della Tipo è stato trasportato presso l’Ospedale di Sant’Omero con un’ambulanza del 118. I vigili del fuoco di Nereto stanno provvedendo a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Per tutta la durata dell’intervento di soccorso la SS259 è rimasta chiusa al traffico veicolare. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri di Alba Adriatica per effettuare i rilievi utili a stabilire le cause dell’incidente.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 113 volte)