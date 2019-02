SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per una volta la sua platea non era quella della notte. Ma gli studenti dell’Istituto Scolastico Superiore “Augusto Capriotti” di San Benedetto a cui Gianni Schiuma ha tenuto una vera e propria lezione sugli argomenti che hanno caratterizzato tutta la sua vita: dalla musica alle discoteche, passando per una preziosa lezione di vita impartita agli studenti sull’abuso di alcool e droghe.

La mattinata, organizzata presso il PalaSpeca, è stata inframezzata anche da momenti musicali in cui i ragazzi si sono letteralmente scatenati assieme allo stesso Schiuma, “colpito” da una vera e propria standing ovation una volta finita la lezione.

L’organizzazione della mattinata “sui generis” vissuta dagli studenti della scuola si deve al lavoro della professoressa Sabrina Proietti e della preside Elisa Vita oltre che dei rappresentanti degli studenti Ivan Piunti, Vrapi Sedorf e Paolo Collini.

Nel nostro video un assaggio della mattinata e le parole di Elisa Vita e dello stesso Gianni Schiuma

