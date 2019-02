In occasione della nota kermesse, l’albense ha curato l’immagine dei protagonisti del festival e dei programmi correlati alla manifestazione. Il professionista si è fatto apprezzare per l’alta qualità dei prodotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno l’Abruzzo si conferma regina del look grazie all’hair stylist albense Eddy Spinosi, grande protagonista nel back stage di Sanremo 2019 a guida Claudio Baglioni. Proprio nel recente concerto di Baglioni, ad Ancona, Eddy è stato lo stilista ufficiale. L’hair stylist di Alba Adriatica fa parte del team della “Al Pacino Service Rai” – Official look maker di trasmissioni Rai come “La Vita in diretta”, “Prima e Dopo Festival” e “Sabato Italiano” –

In occasione del Festival di Sanremo Eddy ha curato l’immagine dei protagonisti del festival e dei programmi correlati alla manifestazione. Il professionista si è fatto apprezzare per l’alta qualità dei prodotti in grado di assicurare la massima protezione ai capelli dei cantanti rendendo originale e raffinato il loro look.

“Dietro al look di un’artista c’è sempre un’accurata preparazione tecnica da parte di un hair stylist che, per esaltare ogni tipo di acconciatura, deve essere costantemente aggiornato oltre che dinamico e creativo – sostiene Eddy Spinosi – Ecco perchè è necessario avere doti umane non comuni per stabilire fin da subito un rapporto empatico con chi, da lì a breve, calcherà il palcoscenico. E per questo ringrazio lo staff di eddyparrucchieri di Alba Adriatica, una vera e propria famiglia”.

Eddy Spinosi è riconosciuto tra “i migliori parrucchieri d’Italia”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte)