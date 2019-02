SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La partita fra Samb e Fano si avvicina e si tratta sempre di una gara particolare. Anche se per i tifosi rossoblu non può essere considerato un vero derby non si può nascondere che ci sia una rivalità territoriale fra le due squadre che negli ultimi anni, fra Serie D e C si sono incontrate più di una volta.

Per la banda Roselli, però, la partita assume anche un altro importante significato visto che i rossoblu vivono il momento più delicato da inizio stagione. A dirlo sono i numeri visto che nelle ultime sette partite, tutto il girone di ritorno finora consumato, la Samb ha raccolto 7 punti. Nelle prime sette del girone di andata, infatti, i rossoblu raccolsero poco meno: 6 punti frutto della prima vittoria di Roselli, proprio contro l’Imolese, e di tre pari raccolti a Teramo e in casa contro Monza e Vis Pesaro.

Il momento, come detto, non è dei più facili ma neppure per il Fano sono state settimane semplici. Come la Samb, infatti, i granata hanno raccolto 7 punti in questo girone di ritorno con gli uomini di Epifani che si sono rilanciati nell’ultimo turno, quando hanno colto la vittoria casalinga contro il Teramo per 1-0.

L’andamento generale dell de squadre, finora, parla di un Fano che occupa la 16^ posizione, ad appena due punti dalla “zona rossa”: 27 punti frutto di 6 vittorie, 9 pari e 11 sconfitte in cui i granata hanno messo a segno 14 gol, subendone 23, una buona difesa se consideriamo che, fra le ultime del tabellone solo il Renate ne ha subiti meno: 22 gol incassati come la Samb che però ne ha messi a segno 23. Uno score che permette ai rossoblu di stare 6 punti avanti rispetto ai fanesi, nonostante una gara in meno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte)