Appuntamento martedì 19 febbraio alle ore 21 nella Sala consiliare. Il primo cittadino: “Necessario un confronto sulle iniziative da intraprendere per un settore nevralgico della nostra città”

MARTINSICURO – Programmazione eventi nel corso dell’anno e particolarmente d’estate, valutazione delle criticità del settore: l’Amministrazione Comunale di Martinsicuro ha deciso di incontrare i titolari di esercizi commerciali e pubblici di Villa Rosa.

L’incontro si terrà martedì 19 febbraio alle ore 21 nella Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro.

“L’incontro sarà l’occasione per un confronto sulle necessità di un settore nevralgico per la nostra Città e sulle iniziative da intraprendere per la imminente stagione turistica” sottolinea, a nome dell’Amministrazione, il primo cittadino, Massimo Vagnoni – Seguirà ulteriore incontro con gli operatori di Martinsicuro. Ci auguriamo la presenza di tutti i nostri esercenti”.

