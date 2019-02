SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica che, in occasione della gara contro Bramante Pesaro in programma al Palaspeca sabato 16 febbraio con inizio alle 18:15, non saranno utilizzabili il parcheggio Nord del Palasport stesso e il parcheggio riservato agli atleti ed arbitri causa concomitanza con Samb-Fano, incontro di Lega Pro.

Viale dello Sport sarà regolarmente percorribile fino alle ore 18.45 per permettere ai tifosi rossoblù di raggiungere comodamente l’impianto. Sarà aperto al pubblico il parcheggio Sud del Palaspeca antistante la “Protezione Civile”, nonché il parcheggio antistante l’ex “Luna Park”, a pochissimi metri dall’ ingresso dell’impianto.

I biglietti per l’incontro saranno disponibili il giorno stesso della gara al botteghino situato all’ingresso del Palaspeca che aprirà alle ore 17:15.

I tagliandi per Samb-Bramante potranno essere acquistati ai seguenti prezzi:

Biglietto intero euro 5;

Biglietto ridotto 12-18 anni euro 2;

Biglietto ridotto accompagnatore abbonato euro 3;

Ingresso gratuito Under 12;

Ricordiamo che per la gara in oggetto l’ingresso sarà gratuito per tutti gli abbonati della Sambenedettese Calcio e per tutti i possessori di biglietto per l’incontro Samb-Fano. Sarà sufficiente mostrare l’abbonamento o il biglietto al botteghino per ricevere un biglietto di ingresso omaggio.

Queste sono le dichiarazioni di Coach Daniele Aniello alla vigilia della sfida: “Per noi è un momento molto importante della stagione, questa partita possiamo definirla uno scontro diretto che potrebbe risultare decisivo alla fine dell’anno. È un momento che sarebbe bello condividere con tutto il movimento cestistico e non solo, mi aspetto che il nostro pubblico capisca l’importanza della posta in palio e venga a sostenerci in massa”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)