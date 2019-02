SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Cna Picena, in collaborazione con Sanidoc e Villa Anna in prima linea, con il suo settore sociale, anche per la salute e la prevenzione delle patologie, sia in campo lavorativo che negli anziani.

Venerdì 15 febbraio, alle ore 17, nella sede Cna di San Benedetto del Tronto (via Nazario Sauro 162) seminario dedicato all’oftalmologia, per la cura e la prevenzione delle patologie dell’occhio e della vista.

Dopo l’introduzione a cura del responsabile di Sanidoc, Francesca Marchetti, e del presidente di Villa Anna, Simone Ferraioli, medici e specialisti informeranno i presenti e risponderanno alle domande sul tema. Relatori i dottori Viardo Goffi, Massimo Giuliani, Augusto Agostini, Lucio Marcaccio, Daniele Cirone.

