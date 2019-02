COLONNELLA – Ulteriore, grande opportunità per le Officine Teatrali guidate da Marco Trionfante con il prestigioso incontro formativo previsto per il 16 e 17 febbraio con il Maestro Michele Monetta, consulente didattico-pedagogico dei corsi, docente all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma e dell’Ecole- Atelier “Rudra – Béjart” di Losanna in Svizzera, che si svolgerà presso la sede dell’innovativo Polo di Formazione Cinematografica e Televisiva, “Adriatic Cinema Academy”, nella sede di Colonnella.

Una pregevole formazione didattica di altissimo livello per gli allievi che si somma alla possibilità concreta di trasferire nozioni e insegnamenti sul campo, in considerazione dei molteplici ambiti e progetti, in cui il gruppo di Trionfante è inserito, con collaborazioni nazionali e internazionali di grande prestigio e l’interazione con professionisti di elevato calibro a livello teatrale e cinematografico, come quella appena conclusa con la “Warner Bros Entertainment”, e con tantissime altre Case di Distribuzione Cinematografica e Televisiva di primo livello.

Le “Officine Teatrali” e l’Adriatic Cinema Academy vantano oltre cento allievi, distribuiti in cinque realtà regionali tra le Marche e l’Abruzzo, numero destinato a salire, in relazione alla formazione autorevole e flessibile, all’affermata professionalità delle strutture e dei docenti che ne fanno parte, come l’attore e regista Giulio Base che, dopo il successo dello stage formativo dello scorso mese, continuerà il percorso didattico con gli alunni nel mese di Marzo.

Una nuova, dinamica e influente dimensione istruttiva e professionale per il nostro territorio con possibilità concrete di inserimento nel mondo del teatro, del cinema e della televisione. Due realtà ambiziose, quella delle Officine Teatrali e dell’Adriatic Cinema Academy, con progettualità a lungo termine e pianificazione strutturata, in crescita grazie al supporto, alla tenacia e alla competenza di Marco Trionfante insieme al suo gruppo, con la collaborazione preziosa dei responsabili dell’ACA, il regista e documentarista Umberto Croci con la Lamantino Brothers e la Direzione Didattica affidata alla sceneggiatrice Olga Merli.

