Sarà primario facente funzione per sei mesi ma l’incarico potrà essere prorogato di un ulteriore anno. Poi tramite concorso verrà stabilito il primario stabile

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maurizio Parato, cardiologo dell’ospedale Madonna del Soccorso è il nuovo primario di Cardiologia a indirizzo riabilitativo di San Benedetto a seguito del pensionamento dello storico primario Mauro Persico.

La nomina di Parato, come si legge dagli atti dell’Asur, durerà “per il tempo strettamente necessario ad espletare le

procedure per la stabile copertura del posto”. Si tratta dunque di un incarico di sei mesi fino all’individuazione, tramite concorso, del primario stabile. L’incarico a Parato, però, potrà essere prorogato per un altro anno.

