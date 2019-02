ACQUAVIVA PICENA – Una giornata dedicata alla scuola e contro il bullismo. L’amministrazione comunale e l’Isc De Carolis di Acquaviva Piena hanno organizzato una giornata contro il bullismo che si terrà lunedì 18 febbraio alle ore 10 e 30 presso la sala consiliare. Un recital, dal titolo “Io non bullo” e proposto dall’associazione Rondeaux, sarà il momento chiave dell’incontro. Si esibiranno Rossella Sterlicchi e Luca Federici.

L’amministrazione e l’Isc De Carolis hanno voluto questo progetto, dopo aver già collaborato per la Giornata Contro la Violenza sulle donne con la realizzazione della panchina rossa e la proiezione del Film inerente il Giorno della Memoria. Tutti eventi importanti per la sensibilizzazione dei ragazzi a tali temi. La professoressa Valeria Bellini, Dirigente della scuola, dimostra grande sensibilità a far partecipare gli studenti a tali attività; grazie anche al lavoro dei docenti in particolar modo della professoressa Loredana Agresti che dichiara: “Il nostro lavoro è formare i bambini. Abbiamo a cuore ognuno di loro, li seguiamo, diamo loro tutti gli strumenti per crescere. Ecco il perché di questa iniziativa una delle tante. Parlare, analizzare, combattere il bullismo anche con la musica e la pittura. Faremo sentire la nostra voce con un recital e brani suonati e cantati da Rossella Sterlicchi e Luca Federici. Esporremo disegni fatti dagli alunni che leggeranno anche dei brani”.

Il sindaco Pierpaolo Rosetti aggiunge: “Questa collaborazione ci unisce nella sensibilizzazione dei nostri ragazzi a tali temi importanti. È utile e fondamentale far crescere i ragazzi e informarli perché sono i cittadini di domani,la nostra speranza di un mondo migliore”. Il vice sindaco Luca Balletta conferma: “Queste giornate con i ragazzi della nostra scuola sono molto importanti. Continueremo insieme alla scuola ad organizzare altre iniziative con i nostri ragazzi , e per questo un ringraziamento va alla dirigente scolastica professoressa Valentina Bellini, e alla Professoressa Loredana Agresti e tutti i docenti dell’Isc De Carolis per l’ottimo lavoro che svolgono quotidianamente con loro”.

Mimma Massicci: “Queste iniziative danno pregio alla nostra scuola e testimonia l’ottimo lavoro svolto quotidianamente con i ragazzi”. Entusiasta anche il commento dell’assessore e professoressa: “Queste iniziative danno pregio alla nostra scuola e testimonia l’ottimo lavoro svolto quotidianamente con i ragazzi”.

