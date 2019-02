L’operazione, disposta dal Comando Provinciale, si inserisce in una serie di attività finalizzate a prevenire la commissione di reati lungo la fascia costiera, debellare forme di abusivismo e criminalità

FERMO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, sin dalla serata del 12 febbraio e per tutta la mattinata del 13, sono rimasti impegnati lungo la fascia costiera tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio in un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

L’operazione, disposta dal Comando Provinciale, si inserisce in una serie di attività finalizzate a prevenire la commissione di reati lungo la fascia costiera, debellare forme di abusivismo e criminalità diffusa, a monitorare la circolazione stradale e i soggetti in transito nella Provincia. Hanno preso parte alle operazioni, oltre ai militari delle Stazioni Carabinieri di Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, anche equipaggi del Nucleo Radiomobile e di altre Stazioni dell’entroterra, supportati da un’unità cinofila del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro ed un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara.

In totale 20 i Carabinieri dell’Arma territoriale impiegati nei controlli con 10 autoradio. Complessivamente, sono stati controllati 143 veicoli, identificate 235 persone, ritirate 3 patenti di guida ed una carta di circolazione. Elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

