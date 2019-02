Fa riferimento alla scelta attuata dall’Ente di aver negli ultimi anni acquistato, in sostituzione di vecchi autoveicoli, mezzi d’opera dotati di impianti di alimentazione ecologici (gpl o metano)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’assessore Andrea Traini rende noto che il Comune di San Benedetto del Tronto ha ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti la comunicazione di avvenuta erogazione di un contributo in conto capitale per l’acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale. Il contributo fa riferimento alla scelta attuata dall’Ente di aver negli ultimi anni acquistato, in sostituzione di vecchi autoveicoli, mezzi d’opera dotati di impianti di alimentazione ecologici (gpl o metano).

Il contributo ammonta ad 5.156,53 euro e sarà investito nell’acquisto di nuovi mezzi ecologici.

