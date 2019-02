MONTEPRANDONE – “Anche il Comune di Monteprandone, tramite l’Ambito territoriale 21, aderisce al bando del Servizio Civile Anziani che permette l’iscrizione ad un elenco di persone disponibili a partecipare alle attività di volontariato sul territorio – spiega l’assessore all’integrazione sociale Stefania Grelli – un’opportunità in più offerta ai nostri concittadini oltre ai servizi già attivi da anni, penso ad esempio al servizio di Nonno Civico, che valorizza la persona over 60 come risorsa e al tempo stesso ne favorisce l’impiego in attività a beneficio di tutta la comunità”.

I compiti che verranno richiesti ai volontari saranno: accompagnamento nell’ambito di servizi di trasporto per l’accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie, assistenza agli studenti nelle mense, biblioteche scolastiche, scuolabus e edifici scolastici, animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni, iniziative per far conoscere le tradizioni locali, assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative e nelle carceri, interventi di carattere ecologico.

Possono fare domanda di iscrizione all’elenco persone che hanno compiuto 60 anni, titolari di pensione, ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi o equiparati, che non abbiano subito condanne penali per reati contro la persona, che abbiano l’idoneità psicofisica certificata dalla struttura sanitaria pubblica (se tale requisito è previsto per il progetto da attuare).

L’Ambito Territoriale Sociale 21 predisporrà l’elenco sulla base delle richieste di iscrizione pervenute, selezionerà i progetti e gli anziani iscritti all’elenco sulla base delle competenze e disponibilità dichiarate.

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Monteprandone (via delle Magnolie n. 1, Centobuchi) entro il 15 marzo 2019. Bando e modulo per effettuare le domanda sono scaricabili sul sito istituzionale www.monteprandone.gov.it.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)