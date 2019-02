Hanno incontrato lo sportivo in una baita e lui ha accettato di farsi una foto con loro. Il campione di sci, ex carabiniere, si è dimostrato disponibile con i ragazzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alcuni ragazzi del Liceo Classico di San Benedetto, in settimana bianca a Madonna di Campiglio per il “Progetto Neve”, hanno incontrato Alberto Tomba in una baita e lui ha accettato di farsi una foto con loro.

Il campione di sci, ex carabiniere, si è dimostrato disponibile con i ragazzi e la cosa è stata molto apprezzata.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)