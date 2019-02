IMOLA – Leggi le interviste del post partita dopo lo 0-0 fra Imolese e Samb.

Alessio Dionisi (Mister Imolese): “Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo proposto, contro una squadra che ha comunque dei valori. Non abbiamo fatto tutto perfettamente forse, ma comunque attenzione perché loro erano pronti a ripartire. La Samb si è difesa e basta e ha fatto molti falli, penso che Ilari da solo ne abbia fatti una decina. Il campo? Col passare del tempo è peggiorato e ha agevolato chi difendeva. Un giocatore che ruberei alla Samb? Stanco”.

Di seguito il video di Fedeli.

Roselli in diretta dopo Imolese-Samb Posted by Riviera Oggi on Tuesday, 12 February 2019

Giorgio Roselli: “Sono stato espulso perché sono entrato in campo. Credevo che avesse dato gol? No, sono entrato per altri motivi, l’ho fatto altre volte. All’arbitro ho detto che sarei uscito subito, magari evito la squalifica così. Come valuto la gara? Sono contento perché in situazioni come questa è un risultato che fa girare la fortuna. Questa Samb ha dimostrato di essere una squadra. Oggi ho fatto un grande turnover e i ragazzi hanno risposto bene perché il leader non è un giocatore ma è la squadra. E’ il gruppo che conta per me prima dei risultati e della classifica. Il cambio di Sala? Avrebbe già giocato a Pesaro ma il mercato era ancora aperto e poteva trovare una soluzione diversa per lui e non volevo intralciare la società”.

Matteo Fissore: “Sapevamo che l’Imolese era una squadra che faceva molto possesso e abbiamo cercato di chiudere gli spazi. Ci prendiamo questo punto e torniamo a casa pronti per la partita di sabato contro il Fano. Il gol? Sarebbe stata una beffa prendere il terzo gol così nelle ultime partite. Non ho visto sinceramente quello che è successo, è stato tutto molto veloce.”

Carini (difensore Imolese): “Sull’episodio del gol annullato la palla ha preso la traversa e non è entrata. L’arbitro ha fischiato la carica al portiere. Questo pari ci va stretto, sapevamo che la Samb ci avrebbe aspettato per poi andare in contropiede. CI è mancata la giocata decisiva forse ma abbiamo tenuto la palla sempre noi e non mi ricordo un’azione da gol della Samb. Ottima prestazione, la strada per noi è quella giusta”.

Bensaja(centrocampista Imolese): “Sicuramente ci è mancata un po’ di fortuna, abbiamo fatto la partita dall’inizio cercando di vincere. Ci prendiamo questo punto e per ora va bene così. Purtroppo partite così ogni tanto ci sono, ne capiteranno altre più fortunate in futuro. Qualche anno fa dovevo venire alla Samb, saltò tutto poi. Non ci siamo presi per poco. La Samb? E’ una squadra forte, una delle poche che ci ha battuti, se andiamo a vedere i giocatori ha tra i più forti del campionato. Ma non è l’unica squadra che è venuta qui e ha fatto fatica”.

