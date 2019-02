Chiamati ancora una volta a raccolta gli sportivi sambenedettesi dal cuore rossoblù per lo scontro diretto play-off contro il Bramante Pesaro in programma sabato16 febbraio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket chiama ancora una volta a raccolta gli sportivi sambenedettesi dal cuore rossoblù per lo scontro diretto play-off contro il Bramante Pesaro in programma sabato 16 febbraio alle ore 18:15 al Palaspeca di San Benedetto.

Data l’importanza della posta in palio e della necessità di quanta più gente possibile a spingere la Samb Basket al successo, ingresso omaggio per tutti gli abbonati della Sambenedettese Calcio ed i possessori di biglietto per Samb-Fano.

La società rossoblù si augura che saranno numerosi i sambenedettesi che non vorranno perdersi entrambi gli eventi sportivi; sarà sufficiente mostrare l’abbonamento o il biglietto della partita di calcio per entrare gratuitamente al PalaSpeca.

