GROTTAMMARE – Tutto pronto per la prima edizione di “La notte degli Innamorati”, nuova scommessa artistica dell’ associazione Lido degli Aranci.

Giovedi 14 febbraio, alle ore 21,15 al teatro delle Energie di Grottammare, in scena un inedito San valentino Music Show, con lo spettacolo della band “Collage”.

Massimi esponenti del pop melodico italiano, saranno per la prima volta in scena nella perla dell’adriatico, in anteprima per il centro Italia con il loro ultimo lavoro discografico, dal titolo “Inconfondibile”.

“Tu mi Rubi l’ Anima”, “Due Ragazzi nel Sole”, “Stelle di Carta” e “Sole Rosso”: successi indelebili, atmosfere uniche e sonorità inconfondibili che ne fanno una delle band più amate in Italia e nel mondo.

Dal podio al Festival di Sanremo 1977, la band sarda capitanata dai fratelli Tore e Piero Fazzi non smette di fermarsi, esibendosi in Spagna, Portogallo, Germania, Canada ed Argentina, in un’ avventura intensa di emozioni da oltre quarant’anni.

Grande attesa nel quartier generale della Lido degli Aranci, sempre pronta a nuove sfide culturali nel nostro territorio: “Volevamo omaggiare la serata di San Valentino con un evento special dedicato alla canzone romantica – dichiara il Presidente Alessandro Ciarrocchi- . Facciamo del teatro un luogo ideale e simbolico, per festeggiare insieme al nostro pubblico una notte speciale. Stiamo ricevendo richieste di partecipazione da tutto il centro Italia e speriamo che Grottammare diventi davvero capitale del romanticismo per una notte. Ringrazio l’ Amministrazione Comunale di Grottammare e tutti gli sponsors per averci sostenuto nel lancio della manifestazione”. L’associazione Lido degli Aranci da oltre trent’anni è protagonista nel panorama cabarettistico, musicale e teatrale italiano, grazie alla passione di cittadini grottammaresi.

Valter Assenti, Tullio Luciani, Ruggero Mignini, Rosina Bruni, Floriano Tavoletti, Luigi Scartozzi, Giuseppe Concetti ed infine Giuseppe Cameli a cui sarà affidata l’ introduzione della kermesse: questo lo staff organizzativo per la prima edizione del format musicale.

Biglietti in prevendita a soli 10 euro, info line presso la Merceria “Il Cigno” (3475406630).

