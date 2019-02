Segui in diretta la 25^ giornata del goirne B di Serie C

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la 25^ giornata del girone B di Serie C. Di fronte Samb e Ravenna: i rossoblu di Roselli (in panchina va però Valerio Quondamatteo per la squalifica del tecnico umbro) calano il 3-4-3 e davanti il tridente è formato da Di Massimo, Calderini e Stanco. Risponde la squadra di Foschi col suo classico 3-5-2 (o 5-3-2): davanti occhio a Galuppini e al mattatore della gara d’andata: Manuel Nocciolini.

Valerio Quondamatteo va in panchina al posto dello squalificato Roselli

SAMBENEDETTESE (3-4-3) Pegorin; Celjak, Biondi, Zaffagnini(28′ st Rocchi); Rapisarda, Signori, Gelonese, Cecchini; Di Massimo(16′ st Ilari), Stanco, Calderini(16′ st Russotto). In panchina: Rinaldi, Sala, Bove, Rocchi, Ilari, D’Ignazio, Caccetta, Russotto All. Valerio Quondamatteo (Roselli è stato squalificato dopo Monza)

RAVENNA (3-5-2) Venturi; Ronchi(1′ st Pellizzari), Jidayi, Lelj; Eleuteri, Esposito,Trovade, Selleri (14′ st Martorelli), Bresciani; Galuppini, Nocciolini. In panchina: Spurio, Barzaghi, Pellizzari, Martorelli, Scatozza, Gudjohnsen, Raffini, Siani, Sabba All. Luciano Foschi

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Salama (Ostia Lido) e Fontemurato (Roma 2)

Note: Presenti in Curva Nord alcuni tifosi della Roma. I tifosi giallorossi sono legati da una vecchia amicizia con quelli rossoblu. (FOTO)

Marcatori: 23′ st Galuppini (R)

Ammoniti: 36′ pt Eleuteri (R)

Espulsi:

Angoli: 2-1

DIRETTA

Primo tempo

3′ Proteste dei rossoblu per un contatto in area che vede coinvolto Celjak toccato e finito a terra. Zufferli fa proseguire. (FOTO)

6′ OCCASIONE CALDERINI. Bella palla recuperata da Signori, poi largo per Di Massimo che crossa, arriva Calderini che calcia col sinistro dal limite dell’area: palla deviata in corner e che passa a mezzo metro dal palo.

10′ Altre proteste rossoblu per una trattenuta in area ( o al limite) su Di Massimo praticamente davanti agli occhi dell’arbitro. Seconda decisione, o meglio non-decisione, che fa accendere il pubblico. (FOTO)

11′ Gran cross al volo di Cecchini, palla in mezzo per Stanco che non arriva per pochissimo! (FOTO)

18′ Punizione pericolosa per la Samb dalla trequarti. Di Massimo sulla palla: la metterà in area. Palla respinta.

24′ Occasionissima davanti alla porta per Calderini che, dopo un’azione prolungata, se la ritrova sul sinistro ma spara a lato di parecchio! Sembra esserci solo la Samb in questi primi 25 minuti.

28′ GOL DIVORATO DA DI MASSIMO. Contropiede lanciato da Calderini sulla sinistra, il 10 arriva in area e scarica per l’accorrente di Massimo che calcia alto da buonissima posizione! (FOTO)

30′ Rimessa lunghissima di Celjak con le mani, spizza Stanco e arriva Cecchini di testa: Venturi la fa sua! (FOTO)

33′ Cross in mezzo del Ravenna che si lamenta per un tocco di mano di Biondi ma l’arbitro fa cenno che il braccio era attaccato al corpo.

35′ Galuppini parte in contropiede e si invola verso la porta di Pegorin, Zaffagnini salva tutto con un recupero da terra che ha del miracoloso.

45′ Ultima occasione per Gelonese che ha una buona palla vagante a disposizione al limite dell’area ma arriva in ritardo. Finisce 0-0 e senza recupero la prima frazione.

Secondo tempo

1′ Il Ravenna cambia subito inserendo Pellizari per Ronchi.

5′ Di Massimo si ritrova al limite con Rapisarda che detta un passaggio a destra ma il numero 7 sbaglia la misura e pubblico si dispera.

9′ Scontro fra Galuppini e Celjak col difensore croato che resta a terra dolorante. Deve intervenire lo staff medico.

11′ Solo una botta per Celjak che rientra in campo dopo poco.

14′ Fuori Selleri nel Ravenna, al suo posto Martorelli.

15′ Cecchini approccia all’area e prova il tiro da fuori, deviato, che diventa buono per Di Massimo che si gira e calcia fuori! CHE OCCASIONE!

16′ Doppio cambio Samb: dentro Ilari e Russotto, fuori Di Massimo e Calderini.

23′ RAVENNA AVANTI. Cross in mezzo per la testa di Galuppini che colpisce il palo poi il pallone si insacca nonostante Pegorin provi a riprenderla: 0-1.

28′ Dentro Rocchi per Zaffagnini nella Samb.

