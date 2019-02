Non ha potuto far altro che scegliere il male minore, avvicinandosi ai poliziotti e consegnando loro la droga che aveva in tasca

FERMO – Controlli sul territorio nel Fermano in questi giorni da parte delle Forze dell’Ordine, sotto il coordinamento della Questura.

Effettuati numerosi posti di blocco che hanno portato alla verifica di 198 persone di cui 42 stranieri e 36 veicoli controllati.

Controllati anche bar e sale scommesse. In un caso, a Lido San Tommaso di Fermo, un giovane cittadino straniero proprio quando i poliziotti stavano procedendo ai controlli in zona con il cane antidroga, non ha potuto far altro che scegliere il male minore, avvicinandosi ai poliziotti e consegnando loro la droga che aveva in tasca, prima che il cane gliela trovasse, nella speranza di cavarsela con la legge.

Era un pezzo di hashish per il consumo personale. Il giovane è stato identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.

