FERMO – Da qualche mese una donna contattava quasi quotidianamente via Web, Instagram e Whatsapp il referente di uno studio di fisioterapia della zona costiera del Fermano, prenotando delle cure specialistiche, ma poi, sempre all’ultimo momento le disdiceva con banali scuse.

Tutto ciò durava per molti mesi, fino a quando questa donna inviava via mail una falsa documentazione medica attestante dei postumi di un incidente stradale, arrivando a proporre al professionista delle vere e proprie avance a livello sessuale, invitandolo ad incontri a Bologna, ai quali poi non si presentava.

Il fisioterapista, sospettando qualcosa di anomalo, è riuscito ad “intercettare” un profilo Instagram in cui accertava che le foto del profilo immesse nei vari contatti con i quali la donna gli “chattava” erano in realtà state sostituite con quelle di una bellissima modella di Milano.

Sentitosi preso in giro per mesi, l’uomo è riuscito a raggiungere la vera modella delle foto, mettendola in guardia: e lei ha presentato denuncia alla Questura di residenza, in Lombardia.

La Polizia di Fermo ha trovato la vera autrice della sostituzione di persona, fingendosi per un’altra ragazza molto bella ed attraente, e delle molestie al professionista fermano, trovando elementi anche per altri analoghi fatti ai danni di altri illusi “maschietti”: si trattava di una ragazza della provincia di Fermo, che usava il numero telefonico della nonna deceduta.

Quindi la donna veniva denunciata per sostituzione di persona.

