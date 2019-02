Queste sono le sue prime dichiarazioni: “Sono molto felice e carico per questa nuova esperienza. Ringrazio la società ed il Coach per avermi cercato, le prime impressioni sono ottime”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di presentare il nuovo acquisto Adem Catakovic, ala grande di 202 cm classe 1996.

Adem è nato a Bihac, in Bosnia il 1° ottobre 1996 e vive in Italia da quando aveva 8 anni. Ha iniziato il proprio percorso cestistico nelle giovanili con il Tolentino prima di trasferirsi a Montegranaro con le maglie di Sutor e Poderosa (in entrambe compagno di squadra di Ortenzi). Esordisce in serie B a 16 anni con la Poderosa Montegranaro oltre a partecipare a numerosi raduni con la Nazionale Italiana di categoria. Successivamente ha indossato le maglie di Virtus Civitanova in serie C e Porto S.Elpidio e Valsesia in serie B.

Queste sono le prime dichiarazioni di Adem Catakovic: “Sono molto felice e carico per questa nuova esperienza. Ringrazio la società ed il Coach per avermi cercato, le prime impressioni sono ottime, la Samb mi ha dato l’impressione di essere una società seria e ben organizzata, la squadra è ottima formata da bravi ragazzi uniti. Per quanto riguarda il campionato l’obiettivo è vincere il più possibile per una posizione nei playoff”.

Catakovic, che indosserà la divisa rossoblù numero 33, ha già esordito con i suoi nuovi compagni nella gara casalinga vinta contro Isernia.

