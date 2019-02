TECNICO SICUREZZA

Per azienda della provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo laureato/a in Tecniche della prevenzione degli ambienti di lavoro o Ingegneria ambiente e territorio di età massima 29 anni per un tirocinio in ambito servizi sicurezza: DVR, HCCP; sopralluoghi, ecc.

PROGETTISTA

Per azienda della provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo laureato/a in Ingegneria Meccanica o Civile di età massima 29 anni per attività di progettazione prefabbricati in C.A. e acciaio.

INGEGNERE ELETTRICO/ELETTRONICO

Per azienda della provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo ingegnere Elettrico/Elettronico con esperienza nella progettazione degli impianti illuminotecnici

Per informaziomi CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – UFFICIO INCROCIO DOMANDA OFFERTA

Via Mare 218 Porto d’Ascoli – San Benedetto del Tronto (AP)

TEL 07357667 227/218/250

EMAIL: centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it

Azienda di Torano Nuovo ricerca un’operaia piegatrice. Requisiti: esperienza in stireria, possesso della patente cat. “B” e disponibilità di auto propria. Le persone interessate devono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica agostini.eugenio@yahoo.it

Autonoleggio di Controguerra ricerca un autista di scuolabus. Requisiti: possesso della patente cat. D”. Si offre contratto part-time a 21 ore settimanali. Le persone interessate devono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica angelrent@libero.it

MT Meccanica srls di Notaresco ricerca cucitrice a macchina lineare – due aghi. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum o la propria adesione, all’indirizzo mail: mtmeccanicasrls@libero.it

Azienda di Colonnella ricerca un conduttore di macchina cartotecnica in possesso delle agevolazioni Bonus Garanzia Giovani. Requisiti: possesso del diploma di perito industriale, conoscenza nell’utilizzo di macchinari computerizzati, possesso della patente cat. “B” e disponibilità di auto propria, conoscenza della lingua inglese, orario di lavoro spezzato. Le persone interessate devono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@stracciapackaging.it

Per importante realtà del territorio ascolano Orienta, filiale di San Benedetto, ricerca una figura esperta nell’assistenza fiscale – compilazione modello 730 e contabilità generale ed analitica. La figura si dovrà occupare della raccolta dati e documenti, dell’elaborazione del modello 730, gestione pratiche relative alla contabilità generale ed analitica, elaborazione bilanci. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo maturata in posizione analoghe presso Caf o Studi Professionali. Elevata capacità organizzativa e laurea in Discipline Economiche. Info: Via Nazario Sauro, 21- Porto d’Ascoli; Tel.: 0735/452001

E-mail: sanbenedetto@orienta.net

Per azienda di Ascoli operante nella realizzazione di impianti elettrici industriali Orienta, filiale di San Benedetto ricerca un elettricista con esperienza. ll candidato deve essere in possesso di diploma di perito elettrico/elettronico e deve aver maturato una consolidata esperienza nella realizzazione e manutenzione di impianti industriali. Si richiede capacità di lavorare in altezza, flessibilità negli orari, preferibile possesso del patentino Pes, Pav. La sede di lavoro è Ascoli Piceno con disponibilità ad operare in mobilità sul territorio regionale e nazionale. Si offre iniziale inserimento tramite agenzia.

Info: Via Nazario Sauro, 21- Porto d’Ascoli

Tel.: 0735/452001; E-mail: sanbenedetto@orienta.net

Per azienda di Ascoli operante nel settore metalmeccanico Orienta, filiale di San Benedetto, ricerca figure da inserire in produzione. Si richiede possesso del diploma in materie tecniche (perito meccanico, qualifica professionale). Il candidato ideale ha conoscenza degli strumenti di misura, conosce il disegno meccanico, è disponibile alla formazione per il lavoro su macchinari a controllo numerico. Completano il profilo flessibilità, serietà e capacità di lavorare in team.

Info: Via Nazario Sauro, 21- Porto d’Ascoli

Tel.: 0735/452001; E-mail: sanbenedetto@orienta.net

Servizi, Bando per Addetto/a amministrativo/a

Ama Aquilone Cooperativa Sociale Onlus cerca un/una giovane, della regione Marche o della regione Abruzzo, per la copertura di un posto a contratto di addetto/a amministrativo/a e contabile. I criteri di selezione sono: a) possesso un titolo universitario di tipo economico o scientifico; b) conoscenza dei temi fiscali e civilistici nonché conoscenza delle procedure e dei principi applicabili;

c) conoscenza della contabilità di base; d) conoscenza della lingua inglese; e) conoscenza dei programmi informatici.La forma contrattuale è quella di un contratto di apprendistato.I candidati dovranno manifestare interesse per le tematiche sociali e motivazione per un impegno quotidiano e propositivo, oltre ad una flessibilità oraria e ad una disponibilità agli spostamenti. L’attività lavorativa sarà svolta presso “Casa Ama”, sede legale e Comunità più grande della Cooperativa Sociale Ama Aquilone, Contrada Collecchio n. 19, Castel di Lama (AP). Modalità di partecipazione. I giovani aspiranti potranno inviare la propria candidatura attraverso una mail di presentazione all’indirizzo comunicazione@ama-aquilone.it, alla quale devono essere allegati – curriculum; – copia di un documento di identità. Le mail di candidatura dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2019. Luogo: Castel di Lama (AP); comunicazione@ama-aquilone.it; Ama Aquilone Coop. Soc.

Servizi, Istruttore/istruttrice/personal trainer

Formazione tecnica in azienda con compenso fisso mensile e Contratto Nazionale Sportivo. Requisiti: laurea in scienze motorie, attestati riconosciuti nel Fitness. cvsbt@vipcenter.it 0735/480588 VIP Center, Luogo: San Benedetto del Tronto (AP)

Commercio, Personale

Per bar pasticceria. Requisiti: esperienza nel settore. Luogo: Spinetoli (AP); 0736/898444; Bar Charlie Chaplin

Servizi, Addetti/e alle pulizie

Per impresa di pulizie. Nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 8 alle ore 13, con possibilità di estensione a ulteriori giornate infrasettimanali. Requisiti: età compresa tra i 20 e i 55 anni. Luogo: Tortoreto (TE); avservices9@gmail.com

Commercio, Addetti/e alle pulizie e lavanderia

Per hotel 3 stelle. Stagione estiva ( aprile a settembre 2019). Requisiti: esperienza nelle mansioni, intraprendenza, disponibilità. Inviare Cv con foto. Luogo: Giulianova (TE); info@hsmeraldo.com; Hotel Smeraldo

Artigianato, Elettrauto

Per azienda operante nel settore della meccanica per auto. Requisiti: esperienza (minimo 1 anno ) nella mansione, età compresa tra i 25 e i 40 anni, domicilio nelle zone limitrofe. Luogo: Sant’Egidio alla Vibrata (TE); info@juliaservice.com; 0736/096621

Julia Service S.r.l.

Servizi, Il Reddito di inclusione (REI)

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini potranno richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza. Il REI si compone di due parti: 1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); 2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione). Per maggiori informazioni rivolgersi al comune di residenza. Luogo: Italia; http://www.lavoro.gov.it

Servizi, Sconto su luce e gas

Il bonus luce e gas è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Per maggiori informazioni al sito internet. Luogo: Italia; http://www.autorita.energia.it/it/index.htm; Autorità per l’energia elettrica e gas

Servizi, Garanzia Over 30 Abruzzo

La Regione Abruzzo ha emanato un bando a sostegno degli over 30, residenti in Abruzzo, che versano in stato di disoccupazione, finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo. Il bando prevede l’erogazione di finanziamenti alle imprese che assumono i lavoratori suddetti a tempo indeterminato. Per partecipare vi sono tre diverse modalità dedicate a candidati ed aziende. I candidati in cerca di lavoro devono seguire le istruzioni presenti sulla piattaforma telematicahttp://borsalavoro.regione.abruzzo.it. E’ possibile

aderire dal 25 novembre 2016. I datori di lavoro presentano la domanda di procedura diretta per l’assunzione devono inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma telematicahttp://borsalavoro.regione.abruzzo.it a partire dal 5 dicembre 2016. Le stesse modalità di presentazione della domanda sono previste per i datori di lavoro che decidono di aderire al progetto in modalità indiretta, affidandosi cioè ai Centri per l’Impiego o alle Agenzie Agenzie per il lavoro accreditate presso la Regione Abruzzo. Non vi è data di scadenza per il bando, i fondi sono erogati a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Informazioni al sito internet. Luogo: Abruzzo;http://www.abruzzolavoro.eu/gg.assistenza@regione.abruzzo.it; Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo