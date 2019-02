È accaduto a Monte Urano. Recuperate dosi e 1500 euro in contanti. Per il locale è scattato il sequestro e sono stati apposti i sigilli

MONTE URANO – Operazione antidroga condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Fermo che ha portato due arresti e altrettanti segnalati all’autorità giudiziaria.

Nella tarda serata del 7 febbraio i militari del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo, unitamente a quelli della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Fermo e della Stazione di Monte Urano hanno compiuto il blitz in un bar di Monte Urano.

I carabinieri, hanno svolto alcuni servizi di osservazione per comprendere e scoprire fin da subito che il grande viavai di gente non era connesso solo al consumo del classico caffè. Alcuni clienti “particolari” avevano un mercato tutto loro, un insospettabile fornitore, di quella che sul mercato dei consumatori, in codice è chiamata “la bianca”.

Insospettiti dall’affluenza di soggetti già noti, i militari hanno voluto approfondire e vederci chiaro. Il cliente arrivava, ordinava con un nome in codice quantitativo e tipologia, più o meno pura, al fornitore, “il barman”, era sufficiente recarsi nel retrobottega e la consegna era presto fatta. Mancava solo la formula “soddisfatti o rimborsati” forse perché ampiamente convinto dell’alta qualità del suo prodotto.

L’irruzione è scattata quando gli ennesimi due volti noti, hanno fatto rapido accesso dopo essersi guardati intorno, hanno ordinato ed è avvenuto lo scambio di mano in mano. E le due dosi ancora calde nelle mani degli acquirenti sequestrate. E’ stato sufficiente scavalcare il bancone, recarsi nel retro e li trovare tutto ciò che serviva. Materiale per il confezionamento, sostanza da taglio, contanti arrotolati o accartocciati, quelli che si passano velocemente, ciotole sporche, frullatori ed un bancone “infarinato”.

Durante le varie operazioni l’attenzione è rimasta alta verso tutti gli avventori, e non è sfuggito all’occhio attento degli operanti l’arrivo di un altro soggetto, che quando entrando ha capito che qualcosa non andava, ha tentato di sottrarsi al controllo, risalando velocemente in auto e sgommando via.

La pattuglia di servizio immediatamente ha ingaggiato l’inseguimento, ed il tentativo di disfarsi di un po’ di “roba” lanciandola dal finestrino è stato inutile. Bloccato il soggetto, recuperato il contenitore che chiaramente conteneva cocaina purissima, sono proseguite cosi le operazioni di perquisizione anche nelle abitazioni di tutti i soggetti.

L’operazione è quindi terminata dopo alcune ore e le perquisizioni hanno consentito di trarre in arresto, associandoli quindi al carcere di Fermo un 48enne del posto e un 33enne fermano oltre che segnalare all’autorità amministrativa competente un 22enne e un 32enne entrambi della provincia di Fermo.

Complessivamente sequestrati quasi 40 grammi di cocaina purissima già confezionata in dosi, e circa 1400 euro quale provento di spaccio. Per il locale è scattato il sequestro e sono stati apposti i sigilli.

