SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui in diretta la conferenza stampa nel Comune di San Benedetto in merito al Turismo locale in previsione della Bit di Milano, la Borsa Italiana del Turismo. La delegazione sambenedettese comprende il sindaco Piunti, l’assessore al Turismo Tassotti, l’assessore alla Cultura Ruggieri e il funzionario Mario Alfonsi.

Il Comune ha stampato intanto una nuova brochure, tradotta in sette lingue, in 10 mila copie.

Piunti: dalle 13,45 di domenica saremo nello stand della Regione Marche alla Bit, con la presentazione di un video, la conferenza si chiamerà “San Benedetto, la tua esperienza di mare”. In conclusione ci sarà la consegna del premio “Talenti e imprese” data dalla Bcc Banca del Piceno, quest’anno sarà assegnato all’Associazione Albergatori Riviera delle Palme.

Assieme a San Benedetto ci saranno anche altre città del Piceno, come Ascoli.

Anche se spopola l’on line sentiamo il bisogno di una brochure di formato leggero e di grande impatto visivo, come ci hanno chiesto anche degli operatori. Sarà dato ogni qualvolta i nostri operatori o la Regione andranno a presentare la nostra città. L’abbiamo tradotta in sette lingue.

La quarta di copertina è stata dedicata ad una foto del 1935 col marchio dell’Enit. La brochure è stata completamente realizzata in casa, dal progetto ai testi alla grafica. La spesa per 10 mila copie stampate è di circa 1800 euto.

Assessore al Turismo Pierluigi Tassotti: “Ne abbiamo fatte 10 mila poiché riteniamo questa brochure migliorabile. Per ora li diamo agli operatori, a San Benedetto ci sono 76 hotel ai quali si aggiungono ovviamente i residence e le case appartamenti. Anche io andrò alla Bit con il sindaco. Per quanto riguarda le foto recenti cercheremo di averle prossimamente. I testi sono stati fatti da Eugenio Anchini, poi dai funzionari del turismo Pietro D’Angeli dirigente, Mauro Alfonsi che verrà anche lui a Milano”.

Le lingue presenti, oltre inglese, francese, spagnolo e tedesco, è allargato a Polonia, Repubblica Ceca e Russia”.

Piunti: “Avrò modo di parlare in questa settimana con i responsabili della Regione” spiega Piunti in relazione alle presenze turistiche regionali che presentano numerose differenze tra le Province (Ancona +21%, Piceno -3%).

Tassotti: “Io ho già parlato con i paesi collinari come Acquaviva, Ripatransone e Monteprandone per inserire nella nostra brochiure estiva una pagina per diffondere i loro principali eventi. Ci stiamo lavorando, intanto cerchiamo di mettere insieme quelli più vicini. Lo stesso sta facendo l’Associazione Albergatori”.

Le brochure sono già state consegnate alla Confcommercio per un evento a Bruxelles”.

Piunti: “Noi cerchiamo di vendere un contesto di serenità e un turismo prevalentemente familiare. La destagionalizzazione la facciamo non solo con eventi sportivi, ma anche date zero di cantanti e artisti di fama internazionale, che tante città non hanno”.

Tassotti: “A settembre avremo i campionati italiani di pattinaggio su pista e realizziamo molti eventi sportivi destagionalizzati, come domenica scorsa la Maratonina sulla Sabbia, un evento unico in Italia”.

