SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Musica e letteratura. Insieme. Domenica 10 febbraio, dalle ore 18.30, presso il pub Medoc di San Benedetto del Tronto, per la terza edizione della rassegna letteraria e musicale In Art, è in programma il terzo incontro che avrà come ospiti lo scrittore Fabio Stassi, che farà ascoltare il suo monologo “Con in bocca il sapore del mondo. Affabulazione sentimentale” e presenterà il suo ultimo libro “Con in bocca il sapore del mondo” (Minimum fax) e dalle 21.45 Javier Girotto trio, (Javier Girotto sax baritono – Gianni Iorio bandoneon – Alessandro Gwis pianoforte & eletttronics) in concerto con “Tango nuevo revisited”. Una meravigliosa avventura nella calda atmosfera del Sud America attraverso i racconti del “più sudamericano degli autori italiani”, come lo ha definito il giornalista e scrittore Gianni Mura, e l’incantevole fascino del tango, rivisitato dal jazzista argentino Javier Girotto in trio.

La Rassegna letteraria e musicale In Art è organizzata dall’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche e con il supporto del portale Gate-away.com, sponsor ufficiale.

Per informazioni e prenotazioni: 0735-780869 (dopo le ore 18:00)

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)