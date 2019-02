L’edificio venduto per 1,507 milioni alla società che fa capo al costruttore edile. Via libero dato dalla commissione comunale. Leggi la determina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da qualche tempo l’ex scuola Curzi di via Golgi è al centro di una trattativa per la sua vendita che, nelle ultime ore, è stata perfezionata. Mancava infatti il via libera della apposita commissione di Viale De Gasperi (clicca qui) che negli ultimi giorni ha perfezionato gli adempimenti.

Leggila qui: Scuola Curzi venduta

La vecchia scuola dunque passa alla Sas (società in accomandita semplice) Agile Marketing & Consulting con sede in Piazzale Aldo Moro 2 a San Benedetto e facente capo, da quanto si apprende dai documenti pubblicati dal Comune di San Benedetto in Albo Pretorio, a Vincenzo Lupi (e altri soci), titolare dell’omonima impresa edile di via Indipendenza a San Benedetto.

Al posto dell’attuale struttura, venduta per la cifra di 1 milione e 507 mila euro (+1,2% di rialzo sulla base d’asta), verrà costruita una palazzina residenziale.

