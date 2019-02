Non poteva iniziare in miglior modo l’anno per il Nord dell’Abruzzo ed il Sud delle Marche, che si confermano terre vocate al pattinaggio. Entrambe le compagini, difatti, hanno ben figurato ai campionati italiani indoor di pattinaggio corsa, svoltisi a Pescara

MONTEPRANDONE – Non si poteva poteva sperare in un inizio di 2019 migliore per il Nord dell’Abruzzo ed il Sud delle Marche, che si confermano terre vocate al pattinaggio, con una tradizione ultradecennale. Difatti, i Campionati Italiani indoor di pattinaggio corsa, svoltisi a Pescara, hanno regalato ancora una volta medaglie e soddisfazioni.

In particolare a farla da padrone sono state: la Pattinatori Bosica Martinsicuro, con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi ed il primo posto assoluto di società; e la Roller Green, con 1 oro ed 1 argento nella massima categoria femminile e l’11 posto di società assoluto e migliore società delle Marche.

Sul tetto d’Italia per la Rolling Pattinatori Bosica, del coach Guido Cicconi: Alessio Clementoni (figlio d’arte) con 2 ori, Asja Varani e, nella massima categoria della 5000 a punti, Edda Paluzzi al suo esordio.

Sul 2° gradino del podio sono saliti: Leonardo De Angelis e Lorenzo Cirilli; mentre è stato bronzo per Edda Paluzzi, nella 1000 m, Chiara Luciani, i sambenedettesi Davide Amabili e Iuliano Maoloni ed il monteprandonese Simone Soriani.

Per Iuliano Maoloni e Simone Soriani, si tratta di due bronzi pesanti che assumono un valore particolare considerato che il primo tornava sui campi di gara dopo un infortunio e, quindi, con grande voglia di riscatto; mentre per il senior Soriani è la medaglia, mai arrivata in tanti anni, che incarna la perseveranza e lo spirito di sacrificio. Si ferma ad un passo dal podio Yuri Soriani.

Sulla sponda marchigiana, domina la scena la monteprandonese Anais Pedroni, allenata da Claudio Naselli, alla sua prima competizione nella categoria senior; per lei un oro nella 1000 m ed un argento nel giro ad atleti contrapposti; medaglia di legno per Beatrice Fausti (SF) e per Giosuè Neve nella categoria Allievi.

Si tratta di tutti risultati che lasciano ben sperare per una stagione che sicuramente regalerà parecchie emozioni e colpi di scena.

