CUPRA MARITTIMA – Già avviata la campagna elettorale per il candidato sindaco Luca Vagnoni, che ha incontrato i cittadini dei quartieri di Cupra in una serie di incontri conclusi al ristorantino “Chef Pietro Prichió”.

“La campagna di ascolto è stata da me proposta in vista della stesura del programma per le prossime elezioni comunali. L’obiettivo è stato raggiunto: i cittadini intervenuti hanno potuto parlare liberamente delle loro perplessità, dei problemi, ma soprattutto delle loro aspettative. Questo mi ha permesso di individuare meglio i veri desideri dei cittadini per farne tesoro al momento della preparazione del programma che, in questo modo, non sarà avulso dalla realtà perché scaturito da un sincero dialogo con i cuprensi” sostiene Vagnoni.

“Tra le varie questioni, è emerso il problema delle barriere fonoassorbenti che le Ferrovie dello Stato andrebbero ad installare sul tratto di ferrovia che attraversa Cupra. Sono impattanti ed un insulto alla vocazione turistica del nostro paese e alla bellezza del nostro territorio. Sono pronto a sostenere e condividere tutte le azioni e iniziative possibili per bloccare questo scempio e sicuramente si possono studiare soluzioni alternative” continua.

Infine, una punta polemica: “A chi mette in dubbio la mia credibilità perché lavoro anche nel teatro dico: insegnare teatro è un privilegio: è un’ulteriore occasione di crescita e formazione e non tempo perso”.

