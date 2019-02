RIPATRANSONE – Una domenica coi laboratori per bambini organizzati dai Musei Sistini del Piceno in collaborazione col Comune di Ripatransone. Appuntamento il 10 febbraio alle ore 15.30 presso il Museo Vescovile, Chiesa di Sant’Agostino-Ex Episcopio, in Piazza Condividi 18, per “Conosci e riconosci i Santi insieme a Sant’Antonio Abate”.

Durante l’incontro i bambini saranno impegnati in laboratori, puzzle, giochi. Per informazioni 3473804444.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)