SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà Luca Zufferli l’arbitro che dirigerà l’incontro di Serie C Samb-Ravenna. Il fischietto di San Daniele del Friuli ha arbitrato i rossoblu già in due occasioni. Il 29 gennaio 2017, sempre in terza serie, in Samb-Gubbio 2-0, con reti di Vallocchia e Mancuso (in panchina mister Stefano Sanderra).

In questo campionato invece ha diretto Samb-Monza 1-1, con gol di Stanco e pareggio finale di Jefferson per i brianzoli: fu l’esordio di Roselli con la Samb.

Assistenti saranno Amir Salama (Assistente 1) della sezione di Ostia Lido e il Signor Domenico Fontemurato (Assistente 2) della sezione di Roma 2.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)