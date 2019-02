Dalle 14 del 7 febbraio è prevista la riapertura. A fine agosto un tir aveva preso fuoco causando numerosi danni e disagi alla circolazione per la chiusura

GROTTAMMARE – Buone notizie per gli automobilisti. Dalle 14 del 7 febbraio riapre la Galleria Castello, sul territorio di Grottammare, sull’A14.

Sono passati sei mesi dal tremendo rogo che ne provocò la chiusura. Un tir aveva preso fuoco causando numerosi danni.

Disagi alla circolazione per la successiva chiusura e i lavori in corso con code e rallentamenti per giorni e giorni.

Ora, finalmente, il grande giorno con la riapertura annunciata qualche tempo fa da Autostrade per l’Italia.

