SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pace e gioventù. Anche quest’anno sarà il Palasport “Bernardo Speca” a ospitare il tradizionale Meeting della Pace, dal titolo “La Pace è servita!”, in programma sabato 9 febbraio dalle ore 15, organizzato dall’Azione Cattolica dei Ragazzi della Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto, in collaborazione con il comitato di Ascoli Piceno del Centro Sportivo Italiano.

Il Meeting rappresenta la conclusione del percorso che i bambini e i ragazzi dell’Acr hanno vissuto nel mese di gennaio, tradizionalmente legato al tema della pace, e che ha offerto loro spunti di riflessione sul valore del cibo e sulla dignità delle persone che lavorano per produrlo, soprattutto in Paesi nei quali le condizioni economiche e sociali sono più difficili. Seguendo la tematica dell’anno “Ci prendo gusto!”, ambientata nella cucina di una casa, i ragazzi hanno riletto le proprie vite con occhi nuovi dopo l’incontro con persone a cui manca davvero l’essenziale come il cibo, una casa, una famiglia, ciò ha fatto nascere in loro il bisogno di impegnarsi per gli altri facendosi portatori di un messaggio di pace: è possibile costruire la pace attraverso la libertà e l’autonomia personale ed economica.

Secondo i dati del progetto “Reduce” promosso dal Ministero dell’Agricoltura e dall’Università di Bologna, lo spreco alimentare nell’anno 2018 è stato quantificato in 84 chili a famiglia e 36 chili a persona. Sono dati che non possono lasciarci indifferenti. Per questo, nel pomeriggio di sabato 9 febbraio i ragazzi dai 4 ai 14 anni, provenienti dalle parrocchie della Diocesi, saranno impegnati in alcune attività di educazione al consumo consapevole indirizzato a ridurre gli sprechi. Al Palasport nel corso del Meeting, bambini e ragazzi incontreranno alcune associazioni locali che riceveranno un premio per il loro impegno nella lotta allo spreco alimentare come la Coldiretti, l’Sos Missionario, l’Associazione “I Care” per il progetto “Cacciatori di briciole, il Banco Alimentare e la Comunità Volontari nel Mondo.

In contemporanea alla festa dei ragazzi, il Movimento Lavoratori di Ac e il Settore Adulti propongono presso la Sala Aiaall’interno del Palasport un incontro per tutti i soci, i simpatizzanti e i genitori dei ragazzi con i volontari della Comunità Volontari nel Mondo con cui ci si confronterà sulle tematiche legate all’iniziativa di solidarietà sostenuta dall’Azione Cattolica Italiana: “Abbiamo riso per una cosa seria”. L’iniziativa, attraverso il sistema dell’agricoltura familiare, tende a valorizzare e ridare dignità ai produttori di riso italiani e dei paesi nel sud del mondo.

Concluderà l’incontro il Vescovo monsignor Carlo Bresciani, che rivolgerà un particolare saluto ai ragazzi e a tutti i partecipanti, mentre l’assessore Antonella Baiocchi, rappresenterà l’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto. Maggiori info su www.azionecattolicasbt.com

