COLLI DEL TRONTO – “Oggi è il primo giorno. Storie straordinarie di persone che hanno ricominciato” è un libro scritto a quattro mani da Carlo Fiorentini e Carmen Del Bene del Centro formazione Wonderful, ente di formazione etica per la crescita aziendale e personale.

Ad aprire la presentazione e ad introdurre gli autori del libro è Mascia Mancini di Costruire – Centro Studi e Formazione: “Carlo Fiorentini è un imprenditore della generazione che ha aiutato l’Italia a uscire dal dopoguerra. Grande esperto degli argomenti utili per la crescita professionale e professionale, negli anni 70 fonda Wonderful. Leader carismatico, innovatore, attento, che mette a disposizione di tutti coloro che desiderano progredire nel proprio campo il proprio entusiasmo e la propria preparazione”.

“Carmen Del Bene – prosegue Mascia Mancini – affianca da 28 anni Carlo Fiorentini nei corsi del Centro Wonderful. E’ specializzata nella consulenza aziendale e nella formazione di imprenditori alla leadership. Umanità, sensibilità e grande professionalità contraddistinguono il lavoro che fa tutti i giorni con imprese e imprenditori”.

Com’è nato questo libro? A spiegarlo è l’autrice Carmen Del Bene: “Nelle nostre aule, in tanti decenni, abbiamo incontrato migliaia di persone con difficoltà da superare o dubbi da risolvere. Il titolo “Oggi è il primo giorno” significa che il passato non deve influenzare il nostro presente e, men che meno, il nostro futuro. Il sottotitolo del libro è “Storie straordinarie di persone che hanno ricominciato” proprio perché racchiude storie di persone comuni che hanno dimostrato, nella vita quotidiana, che cambiare si può e si possono superare una, due, dieci difficoltà, ma per farlo bisogna fare affidamento sulle proprie capacità e qualità. All’interno del libro abbiamo messo un percorso a tappe, con un linguaggio molto semplice capace di arrivare a tutti, che accompagna il lettore in queste storie che possono essere d’ispirazione a chi vive un momento di dubbi.

I protagonisti del libro sono persone che hanno avuto successo. “Come fanno le persone ad avere successo? – spiega Carlo Fiorentini – Tutti possiamo avere successo, ogni qual volta abbiamo un desiderio o una necessità e riusciamo ad arrivarci. Si può essere anche una madre di successo, uno studente di successo, una coppia di successo. Non necessariamente la fama equivale al successo, inteso qui come la progressiva realizzazione di un ideale valido. Ecco, nel libro si parla proprio di persone comuni che, superando dubbi e difficoltà, hanno raggiunto il proprio successo, soprattutto grazie a un atteggiamento mentale positivo”.

L’opera è acquistabile su Youcanprint, Amazon, IBS, Feltrinelli e Mondadori.

