GROTTAMMARE – Alessandro Pagnotti e Enzo Iacchetti ospiti di ‘Casa Sanremo’ con il libro “Diamo tempo al tempo di avere tempo prima che il tempo non abbia più tempo” che sostiene la ricerca sulla sindrome di Down.

Il giornalista Alessandro Pagnotti a Casa Sanremo, lo spazio che da 12 anni ospita i protagonisti e i personaggi che ruotano attorno al Festival della Canzone Italiana, per presentare il libro “Diamo tempo al tempo di avere tempo prima che il tempo non abbia più tempo”. L’opera che sostiene la ricerca sulla sindrome di Down è anche la prima esperienza da editore del noto showman tv e attore Enzo Iacchetti. Venerdì 8 febbraio, li troveremo entrambi nel salotto culturale di Casa Sanremo Writers (Sala Ivan Graziani).

“Diamo tempo al tempo di avere tempo prima che il tempo non abbia più tempo” non è uno scioglilingua ma un toccante libro scritto dal giornalista grottammarese Alessandro Pagnotti il cui ricavato delle vendite sarà devoluto per la ricerca del professor Pierluigi Strippoli dell’Università di Bologna sulla Sindrome di Down. L’autore, già voce di Sky e profondamente radicato nel territorio piceno, ha dato vita ad un’opera che egli stesso definisce “partorita dalla propria anima”, tutta da scoprire.

Testimonial della presentazione è Enzo Iacchetti, nell’insolita veste di editore del libro.

Uscito a fine 2018, il libro e il suo autore stanno girando l’Italia da settimane. Le prossime tappe li vedranno a Ancona, Bologna, Torino, Milano, San Marino, Cinisello Balsamo, Bisceglie. L’invito nello speciale spazio del Festival della Canzone italiana sarà un’ottima occasione per veicolare il progetto di solidarietà di cui si è già anche parlato nel corso di una recente intervista radiofonica a Enzo Iacchetti, ospite di Radio 24 la scorsa settimana.

