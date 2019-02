ENTI LOCALI

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Scadenza: 28.02.2019

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico a t.d. titolo di studio: laurea in architettura o scienze dell’ambiente e del territorio

https://www.comunesbt.it/…/progetto-crew-avviso-di-selezion…

CENTRO PER L’IMPIEGO-ENTI PUBBLICI AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO CPI PER IL COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO presentarsi al CPI di SBT I giovedì 07/02/2019 e 14/02/2019 dalle 9,00 alle 12,30

Avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo determinato fino al 28 giugno 2019 e part-time 18 ore settimanali presso il Comune di San Benedetto del Tronto di ADDETTO PREPARAZIONE E COTTURA CIBI

http://www.regione.marche.it/…/Offerte-Centri…/id_21447/1672

http://www.regione.marche.it/…/Offerte-Centri…/id_21447/1564

http://bandi.regione.marche.it/…/…/ALL.%20A%20-%20AVVISO.pdf

CENTRO PER L’IMPIEGO-ENTI PUBBLICI AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO CPI PER IL COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO presentarsi al CPI di SBT giovedì 07/02/2019 dalle 9,00 alle 12,30

CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO/COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO Scadenza: 06/02/2019

Avviso Pubblico finalizzato all’assunzione di n. 2 unità a Tempo Indeterminato presso il Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, riservato alle persone iscritte al collocamento obbligatorio Legge 68/99, art. 1 del Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto con qualifica di usciere

https://bit.ly/2H10apu

CENTRO PER L’IMPIEGO-ENTI PUBBLICI BANDO OVER 30: COMUNE DI ASCOLI PICENO Scadenza: 15/02/2019

Avviso Pubblico per manifestazioni d’interesse da parte di soggetti disoccupati over 30 interessati a realizzare progetti negli ambiti d’intervento “Attività ausiliare di tipo sociale” e “Attività specialistiche ad alto contenuto innovativo” – Comune di Ascoli Piceno. Richieste per: n 1 OSS; n. 1 diplomato/a in Operatore Turistico e/o con Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e equipollenti; n 1 Laureato/a in Scienze dell’Educazione; n- 1 diplomato/a in Segretario di Amministrazione ed equipollenti; n. 1 diplomato geometra; n. 1 diplomato/a Perito informatico ed equipollenti

http://www.regione.marche.it/…/Offerte-Centri…/id_21447/1670

COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Scadenza: 07/02/2019 (data di arrivo)

Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 “istruttore amministrativo” cat. c, a tempo pieno e determinato per 18 mesi (eventualmente prorogabili) da assegnare All’istituzione Musicale “Antonio Vivaldi” del Comune Di San Benedetto Del Tronto. Requisiti specifici: diploma di maturità; conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio

https://www.comunesbt.it/Attivita-ammin…/Bandi-di-concorso-1

CITTA’ DI FERMO (FM) Scadenza: 04/03/2019 (data di arrivo)

Avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di “Cuoco/a” – Cat. giuridica B3 – per il settore Servizi Socio-sanitari – Servizio Asilo nido. Requisiti specifico: Diploma di maturità di Cuoco-diploma di licenza media + attestato di qualifica di cuoco-diploma di qualifica triennale di cuoco

https://www.comune.fermo.it/it/concorso/concorso/99/

COMUNE DI PINETO (TE) Scadenza: 28.02.2019

N. 1 posto di istruttore amministrativo – contabile a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali. titolo di studio: diploma quinquennale di scuola media superiore

http://comune.pineto.te.it/archivio10_notizie-e-comunicati_…

COMUNE DI TORTORETO (TE) Scadenza: 18/02/2019

Selezione pubblica per una graduatoria per Agente di polizia municipale. Requisiti specifici: diploma di maturità quinquennale e patente cat. A2/B

https://bit.ly/2HRujbz

COMUNE DI CERRETO D’ESI (AN) Scadenza: 24.02.2019

n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, categoria c. titolo di studio: diploma quinquennale di scuola media superiore

http://www.comune.cerretodesi.an.it/c042…/…/mostra_news.php…

COMUNE DI MONTEFORTINO (AP) Scadenza: 20/02/2019 (data di arrivo)

Pubblica Selezione, per titoli e colloqui, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico (Categoria D) pos. Economica D1, per gli adempimenti post-sisma. Requisiti specifici: Laurea/Laurea V.O./LS/LM in ingegneria Edile-Civile-Architettura + abilitazione alla professione

http://halleyweb.com/c044037/po/mostra_news.php…

COMUNE DI MONTECOSARO (MC) Scadenza: 17/02/2019 (data di arrivo)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n 1 posto di Istruttore Direttivo contabile, cat D, a tempo ind. E pieno. Requisiti specifici: Laurea/DL V.O./LS/LM in Economia e Commercio o equipollenti

https://bit.ly/2SbheO7

COMUNE DI SARNANO (MC) Scadenza: 17/02/2019

Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo indeterm. e pieno di “Istruttore Tecnico” cat. C – Settore ll.pp.-manutenzioni-urbanistica.edilizia. Requisiti specifici: diploma di geometra e/o titolo assorbente (LM Ingegneria Civile/Edile/Architettura)

http://www.comune.sarnano.mc.it/concorsi-cms/…

COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU) Scadenza: 10/02/2019

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, di cui due a tempo pieno. Requisiti specifici: diploma di maturità; patente di guida cat B e categoria A per guida di motocicli con potenza superiore a 25 kw; età non superiore ad anni 42. http://195.78.210.236/c041015/zf/index.php/bandi-di-concorso

UNIVERSITA’

TIROCINI SEMESTRALI PROMOSSI DALLE UNIVERSITA’ MARCHIGIANE Scadenza: fino ad esaurimento risorse finanziarie domande a partire dal 09/11/2018

Bando per tirocini con indennità di partecipazione di 500 euro, da effettuarsi presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche. Requisiti: laureati presso le Università marchigiane che non hanno compiuto 30 anni; disoccupati, residenti nella Regione Marche da almeno 5 mesi; non essere percettori di alcun ammortizzatore sociale classi di laurea in: Giurisprudenza ciclo unico, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze della politica, Scienze economico aziendali, Scienze dell’Economia, Servizio Sociale e Politiche Sociali, Sociologia, Relazioni Internazionali (sia Lauree Magistrali, sia Lauree triennali) ed equipollenti. Durata massima di sei mesi.

Domande a partire dal 09/11/2018 indirizzate a una delle quattro Università del territorio marchigiano, elencate nel bando.

http://www.regione.marche.it/…/Altri-Avvisi-P…/id_21511/1286

ASL E ISTITUZIONI SANITARIE

ASUR ANCONA Scadenza: 14/02/2019

Concorso unificato per n 4 posti di assistente amministrativo, cat C, riservato esclusivamente alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della L. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) http://213.26.167.158/bur/PDF/2018/N106_29_11_2018.pdf pag. 27250

ASUR AREA VASTA 2 FABRIANO Scadenza: 17/02/2019

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico autista ambulanza, a tempo indeterminato e pieno. Requisiti specifici: diploma di licenza media; 5 anni di esperienza professionale di autista ambulanza presso Enti Pubblici o privati

http://213.26.167.158/bur/PDF/2018/N110_13_12_2018.pdf Pag 29480

ALTRI ENTI

REGIONE MARCHE Scadenza: ore 23,59 del 18 febbraio 2019 (procedura on line)

Iscrizione/conferma all’elenco dei rilevatori e intervistatori statistici della Regione Marche, anno 2019.

http://rilevatori.sistar.marche.it/

PICENO CONSID Scadenza: 14/02/2019

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 addetto/a alla contabilità presso il Servizio Finanziario dell’Ente – Livello B1, tempo determinato e part-time 25 ore settimanali. Requisiti specifici: diploma di Ragioniere e perito commerciale e/o diploma tecnico pertinente

https://bit.ly/2D9Q14L

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Scadenza: 09/02/2019

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di funzionario in prova, area tecnica. Requisiti specifici: Diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero L/S o L/M, in ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, o titolo equipollente, con votazione non inferiore a 105/110; inoltre, esperienza documentata di almeno tre anni in settori dell’attivita’ istituzionale dell’Autorita’. Consultare il bando

https://bit.ly/2EtnYAA

ERAP MARCHE Scadenza: 07/02/2019

Concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo i. e pieno di “centralinista non vedente” (categoria giuridica di accesso b3), riservato alle categorie protette di cui alla legge 113/1985. Requisiti specifici: iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, comma 7, della L.113/1985; idonea abilitazione alla funzione di centralinista telefonico di cui all’art. 2 della L. n. 113/1985, diploma di Scuola dell’obbligo.

https://bit.ly/2FhWcal

MINISTERO DELLA DIFESA Scadenza: 05/02/2019 2° blocco (domanda presentata dal 07/01/2019) Reclutamento, per il 2019, di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell’Aeronautica Militare.

Bando e allegati:

https://www.difesa.it/…/Concor…/VolTr/Pagine/VFP1AM2019.aspx

Domanda on-line dal 07/01/2019: https://concorsi.difesa.it/default.aspx

MINISTERO DELLA DIFESA Scadenza: I BLOCCO: dal 29/08/2018 al 27/09/2018 per i nati dal 27/09/1993 al 27/09/2000; II BLOCCO: dal 07/01/2019 al 05/02/2019 per i nati dal 05/02/1994 al 05/02/2001

Reclutamento per n 2225 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina Militare

Domanda on-line

http://www.marina.difesa.it/entra-i…/…/scheda_vfp1_2019.aspx