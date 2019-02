Le violenze andavano avanti da 4 anni, poi un mese fa la donna ha deciso di sporgere denunce. Il giovane dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata

CIVITELLA DEL TRONTO – Botte e minacce alla madre per avere soldi: carabinieri arrestano figlio violento. Quattro anni di continue vessazioni e violenze, quelli vissuti da una madre di Civitella del Tronto che solo un mese fa ha trovato la forza per denunciare ai carabinieri l’incubo che stava vivendo.

I militari di Civitella del Tronto, raccolta la denuncia, hanno inviato un dettagliato rapporto al gip del tribunale di Teramo che ieri ha emanato un misura cautelare in carcere per Rinaldo Coccia, 24enne del posto. Il giovane, come emerso dal racconto della vittima, da quattro anni estorceva denaro alla madre e quando la poveretta si opponeva erano botte.

I militari nella mattinata di ieri hanno notificato al 24enne il provvedimento del giudice e, dopo le formalità di rito, lo hanno trasferito nel carcere teramano di Castrogno. Il giovane dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata.

