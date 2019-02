L’intervento previsto includerà nello specifico lo smantellamento delle tre strutture d’illuminazione esistenti e l’installazione di nuovi pali per un totale di cinque unità

RIPATRANSONE – Procede l’incessante azione di valorizzazione e riqualificazione del territorio di Ripatransone e delle sue frazioni da parte dell’Amministrazione Comunale.

Sono stati infatti consegnati i lavori per il rifacimento dell’illuminazione pubblica nella Frazione di San Giuseppe (Contrada Tosciano). L’impianto attualmente in essere, prossimo all’omonima Chiesa Rurale, risulta infatti danneggiato a causa della vetustà dei corpi illuminanti e dell’azione degli agenti atmosferici.

L’intervento previsto includerà nello specifico lo smantellamento delle tre strutture d’illuminazione esistenti e l’installazione di nuovi pali per un totale di cinque unità, con la posa delle relative basi di fondazione ed il cablaggio delle nuove linee elettriche, andando quindi a migliorare le condizioni di visibilità sia per la numerica di punti luce che per la tecnologia che verrà adottata, conforme ai recenti standard di legge. I lavori sono stati affidati dalla ditta Sato S.R.L. di Ascoli Piceno con un ribasso sull’importo di gara del 20,57%.

“Continuiamo ad intervenire con solerzia e programmazione al miglioramento delle condizioni di vita dei nostri cittadini”, spiega il Sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “L’intervento del rifacimento dell’illuminazione pubblica di San Giuseppe contribuirà non solo a valorizzare la frazione e a fornire occasioni di aggregazione ai suoi abitanti e alle giovani famiglie che hanno deciso di stabilirsi nella località ma anche a mettere in sicurezza una porzione della rete viaria locale percorsa intensamente dai ripani e dagli imprenditori agricoli del territorio”, conclude il Primo Cittadino.

