GROTTAMMARE – Il Comune ha emesso un bando di mobilità esterna volontaria per coprire un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’area tecnica.

La mobilità nel pubblico impiego è uno strumento utilizzato per spostare o trasferire personale da un’amministrazione ad un’altra amministrazione. Gli enti vi ricorrono quando non ci sono le condizioni per bandire un concorso esterno.

Il profilo richiesto verrà impiegato nel servizio Urbanistica-ERP, con qualifica di istruttore direttivo tecnico o profilo equivalente, categoria D. Alla domanda di partecipazione – che scade il 18 febbraio – i concorrenti devono allegare:

Curriculum professionale , datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione (titolo di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento, servizi prestati e tutto quanto occorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire);

Nulla osta incondizionato alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza, con espressa indicazione che trattasi di Pubblica Amministrazione sottoposta ai vincoli assunzionali ai sensi di legge e di essere in regola con i vincoli del pareggio di bilancio (coloro che hanno richiesto la mobilità verso questo Ente antecedentemente al presente bando, nel caso fossero interessati, dovranno presentare nuova domanda con le modalità di cui sopra);

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

La procedura di selezione prevede che i candidati sostengano un colloquio, fissato al 25 febbraio 2019 (ore 10, sede comunale), che verterà sui seguenti temi: legge regionale n. 34/92 e successive modificazioni e integrazioni; PRG e sue varianti; piani attuativi del PRG; altre leggi urbanistiche; D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii; rilascio di autorizzazioni paesaggistiche; DPR 380/2001 e ss.mm.ii; varianti al PRG ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010.

Il bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio Personale (2° piano del palazzo municipale – tel. 0735.739210, personale@comune.grottammare.ap.it, Responsabile Giovanna Massari), oppure nel web sul sito istituzionale www.comune.grottammare.ap.it.

